A febre do 'Bobbie Goods': o livro viral do TikTok que virou objeto de desejo em 2025

Você já ouviu falar dos "Bobbie Goods"? A coleção de livros para colorir viralizou no TikTok com vídeos que mostram o processo de pintar as páginas ou os resultados finais. Semelhante à febre do Jardim Secreto, que viralizou há alguns anos na mesma rede, a série aposta em ursos fofos para conquistar o público.

Criado pela designer norte-americana, Abbie Goveia, em 2021, o material oferece cenas tranquilas com personagens amigáveis e propõe que os compradores usem canetinhas para pintar as artes. Alguns vídeos mostrando o livro colorido alcançam até um milhão de visualizações.

Entrando na hashtag #bobbiegoods na rede social, os usuários encontram uma série de vídeos mostrando novas ideias de paleta de cores e como criar texturas. Porém, o sucesso vai além das redes.

Impacto das 'trends' no mercado

Além dos números expressivos nas redes sociais, os livros também tem causado impacto no mercado. Segundo dados da Nielsen Bookscan, instituição que monitora comércio físico e virtual de livros no país, para Folha de São Paulo, os livros de colorir venderam mais de 150 mil cópias entre o final de dezembro de 2024 e março de 2025.

No ranking dos mais vendidos da Amazon, as edições "Day to Night (Do Dia Para Noite)", "Spring Summer (Dias Quentes)" e "This & That (Isso e Aquilo)" ocupam a primeira, segunda e quinta posição, respectivamente. As obras desbancaram outros liros viralizados no TikTok, como "Café com Deus Pai", que ocupa a sexta posição.

Os valores variam de R$ 24 a R$ 55, sendo que os interessados podem comprar obras individuais ou kits com mais de um livro. A proposta inicial era que os compradores recebessem PDFs com as ilustrações após realizar o pagamento, mas com o sucesso e viralização, as artes foram compiladas em livros. Apesar do valor acessível, em comparação com livros de outros gêneros, o maior gasto fica na conta das canetas que são usadas para colorir.

As mais usadas nos vídeos são as canetas marcadoras, que permitem que criar texturas e efeitos degradê nos desenhos. A marca Ohuhu, Touch e Chen Rui se destacaram por oferecer opções que esfumam e oferecem dois acabamentos diferentes, sendo que as duas últimas marcas podem ser encontradas com valores mais acessíveis, com kits que custam em média R$ 150.

No caso da Ohuhu, os preços são mais elevados e o kit com 320 marcadores custa R$ 1.590 no site oficial. Nas redes, influenciadores do nicho se dedicam a comparar as canetas das três marcas, mostrar coleções e indicar qual "investimento" é melhor.