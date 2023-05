Black Mirror ganha novo trailer e promete surpreender com elenco de peso

Após quatro anos de espera, Black Mirror está de volta. A 6ª temporada da série tem estreia prevista para junho na Netflix e promete ser a mais imprevisível até agora. Temas distópicos sempre fizeram parte da essência do programa, mas os novos episódios prometem ser ainda mais sádicos e sombios.

“Sempre achei que Black Mirror deveria apresentar histórias totalmente distintas umas das outras e continuar surpreendendo as pessoas – e a mim mesmo – ou então qual é o objetivo? Deve ser uma série que não pode ser facilmente definida e pode continuar se reinventando”, disse o escritor, criador e produtor executivo Charlie Brooker ao Tudum.

“Em parte como um desafio e em parte para manter as coisas novas para mim e para o espectador, comecei esta temporada deliberadamente derrubando algumas de minhas próprias suposições básicas sobre o que esperar”, afirmou. "Desta vez, temos alguns novos elementos, incluindo alguns que eu jurei que o programa nunca faria, para ampliar os parâmetros do que 'um episódio do Black Mirror ' realmente é. As histórias ainda são completamente Black Mirror – mas com algumas mudanças malucas e mais variedade do que nunca.”

O elenco anunciado até agora inclui: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha 'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.

Quando será a estreia da 6ª temporada de Black Mirror?

A nova temporada de Black Mirror está programada para estar disponível na Netflix a partir de junho deste ano.

Trailer de Black Mirror