Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do filme Ghosted - Sem Resposta, estrelando Chris Evans e Ana de Armas. No Prime Video, estreia da série de suspense Gêmeas - Mórbida Semelhança, em que Rachel Weisz interpreta duas irmãs cientistas. Já na Netflix, estreia de três séries: Diamantes Brutos e A Diplomata, e a segunda temporada de Coração Marcado.

Ghosted - Sem Resposta (Apple TV+)

Quando o honesto Cole (Chris Evans) se apaixona pela enigmática Sadie (Ana de Armas), seu mundo vira de cabeça para baixo ao descobrir que ela é, na verdade, uma agente da CIA. Enquanto ele ainda decide se deve chamá-la para um segundo encontro, os dois, inesperadamente, são colocados no meio de uma trama internacional contra um grupo de homens misteriosos. Relutante, Sadie deve trabalhar com Cole, e eles percebem que precisam um do outro.

Gêmeas - Mórbida Semelhança (Prime Video)

Revolucionárias, esperançosas, radicais, porém seguras, é assim que as gêmeas Mantle, interpretadas por Rachel Weisz, se definem na nova série do Prime Video. Juntas, as cientistas mudam o jeito de dar à luz, ajudando as mulheres de um modo no mínimo bizarro e eticamente questionável. Inspirada no filme homônimo de 1988, a série é estrelada por Rachel Wiesz, Poppy Liu, Britne Oldford, Michael Chernus, Emily Meade e Jeannean Farmer.

Coração Marcado (Netflix)

Zacarías Cienfuegos descobre que a esposa Camila forjou a própria morte para fugir dele. Obcecado, ele bola um plano para reconquistá-la e se vingar da nova paixão de Camila, Simón, que ainda carrega o coração de sua esposa assassinada no peito. Agora, braço direito do presidente e com o apoio da organização de tráfico de órgãos, Zacarías tem um objetivo claro: fazer da vida de Simón um inferno mostrando que, às vezes, a única opção de um homem é matar por amor.

Diamantes Brutos (Netflix)

Crimes, narrativas dramáticas e diamantes: os oito episódios que compõem a trama de "Diamantes Brutos" retratam as disputas e complicações vividas pela família Wolfson. Praticantes do judaísmo ultraortodoxo, os Wolfson construíram um império dentro da famosa indústria do diamante localizada na Antuérpia. No entanto, o suicídio do caçula da família faz com que Noah ― o filho que havia renunciado à religião e refeito a própria vida no submundo do crime em Londres ― retorne à cidade belga. É aí que ele descobre não apenas que o negócio da família está prestes a desmoronar, mas que o império que haviam construído caiu na mira de grupos criminosos. Antes que ele possa proteger o legado e a honra dos Wolfson, Noah terá que encarar as batalhas internas entre ele próprio e seus irmãos.

A Diplomata (Netflix)

A diplomata Kate Wyler (Keri Russell) deveria ir para o Afeganistão, mas acabou se tornando a nova embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido. Ela é ótima em zonas de conflito. Mas, em mansões históricas, nem tanto… A guerra é iminente nos dois continentes. A missão de Kate é evitar crises internacionais, fazer alianças estratégicas em Londres e se acostumar a estar no centro das atenções, tudo isso enquanto tenta sobreviver ao casamento com o também diplomata e político Hal Wyler (Rufus Sewell). Sob o comando da showrunner Debora Cahn ("West Wing: Nos Bastidores do Poder", "Homeland: Segurança Nacional"), "A Diplomata" é um drama político contemporâneo sobre a transcendência e as dificuldades das relações de longo prazo, tanto entre países quanto entre pessoas.