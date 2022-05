Quem é o bilionário que comprou quadro de Marilyn pintado por Andy Warhol

A compra do famoso retrato de Marilyn Monroe, feito pelo americano Andy Warhol (1928-1987), causou frisson no mundo cultural e colocou em evidência um discreto investidor de artes. Larry Gagosian desembolsou US$ 195 milhões pelo quadro, elevando-o ao status de obras mais cara já produzida no século 20.

Aos 77 anos, Gagosian é dono de um império de galerias de arte, com 19 espaços de exibição espalhados pelo mundo, de Nova York a Hong Kong. Ele é considerado um dos maiores negociadores de arte do mundo, com vendas anuais estimadas em US$ 1 bilhão.

Neto de imigrantes armênios, estudou literatura inglesa na Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA). Começou a carreira vendendo pôsteres em um estacionamento da cidade nos anos 1970, para mais tarde se tornar uma das figuras mais poderosas no mundo das artes.

Ele já representou Warhol e vendeu suas serigrafias ao colecionador de arte suíço Thomas Ammann em 1986. Tem em sua lista de obras de arte exemplares de Damien Hirst, Jeff Koons e Takashi Murakami, entre outros.

Discreto, costuma comprar quadros e esculturas em nome de investidores, como o CEO da Blackstone, Steve Schwarzman. Mas não revelou em nome de quem arrematou o retrato de Marylin, intitulado Shot Sage Blue Marilyn, na noite de segunda-feira.

Apesar de preferir o anonimato, Gagosian já protagonizou polêmicas disputas. Uma delas opôs o bilionário americano Leon Black e um membro da família real do Catar em torno da posse da escultura de Pablo Picasso Busto de Mulher.

Enquanto Gagosian argumentava que havia comprado a escultura para Black por US$ 106 milhões, um agente do xeque Sheikh Jassim bin Abdul Aziz Al-Thani e da Autoridade dos Museus do Catar diziam que haviam fechado negócio antes, por US$ 47,4 milhões.

As partes chegaram a um acordo em 2017, e Black ficou com a escultura.

LEIA TAMBÉM:

Nova Liga dos Campeões: UEFA aprova mudanças no formato para 2024

As Branquelas: veja como estão os atores 18 anos após o filme

Jogos de futebol hoje, terça-feira, 10; onde assistir ao vivo e horários