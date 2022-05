Jogos de futebol hoje, terça-feira, 10; onde assistir ao vivo e horários

Jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil, estreia do técnico do penta e "decisão" no campeonato Inglês marcam a terça-feira de futebol.

Pela Copa do Brasil, o América-MG venceu o CSA no primeiro jogo por 3 a 0 e joga em casa embalado pelo bom resultado do final de semana em cima do rival Atlético. O time alagoano precisa de um "milagre" para conseguir a classificação. Já o Bahia terá que vencer fora de casa o Azuriz para seguir na competição. O primeiro jogo foi um empate sem gols.

A grande atração de hoje será a estreia do técnico Luiz Felipe Scolari no comando do Athletico-PR. O pentacampeão pela seleção brasileira terá vida fácil na estreia. No primeiro jogo o Furação venceu por 5 a 2 e joga em casa a partida desta terça.

Na Europa, o destaque fica para a partida entre Liverpool e Aston Villa. Para seguir sonhando com o título inglês, os reds precisam vencer fora de casa o time comandado por Gerrard e com o brasileiro Coutinho em boa fase. A partida atrasada é válida pela 33ª rodada da competição. Uma derrota e uma vitória do Manchester City amanhã, pode confirmar o título para o time de Guardiola.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 9

Campeonato Espanhol

14h - Valencia x Betis - ESPN 4 e Star+

15h - Granada x Athletic Bilbao - Star+

16h30 - Barcelona x Celta - ESPN 4 e Star+

Campeonato Inglês

16h - Aston Villa x Liverpool - ESPN e Star+

Copa do Brasil

19h - América-MG x CSA -SporTV e Premiere

20h30 - Azuriz x Bahia - Amazon Prime

21h30 - Athletico-PR x Tocantinópolis - SporTV e Premiere

