As Branquelas: veja como estão os atores 18 anos após o filme

A comédia norte americana 'As Branquelas' continua sendo sucesso no Brasil mesmo depois de quase 18 anos do seu lançamento. O filme é constantemente reprisado na TV aberta e é um dos destaques no catálogo da Globoplay e Paramount+, além de inspirar diversos memes nas redes sociais.

Na trama dirigida por Keenen Ivory Wayans, dois agentes do FBI, interpretados pelos irmãos Marlon e Shawn, assumem a identidade de duas socialites brancas para salvar seus empregos e solucionar um crime.

Em agosto do ano passado, a sequência do filme foi confirmada pelo ator Marlon Wayans, de 49 anos, um dos protagonistas e produtores do filme. O ator contou que ele e o irmão têm ideias incríveis para a sequência. “E o mundo continua nos dando mais [ideias]. 'Branquelas 2' está se escrevendo", concluiu.

Enquanto a 'As Branquelas 2' não tem previsão para chegar nos cinemas, relembre o elenco do primeiro filme e veja o que os atores andam fazendo.

Por onde anda os atores das Branquelas: