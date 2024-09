Bienal do Livro de SP: confira a programação completa deste sábado, 7 de setembro

A espera acabou! Neste sábado, 7 de setembro, ocorre o 2º dia da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Os apaixonados por livros são atraídos pela feira diante da oportunidade de conhecer novas obras e estilos, conseguir autógrafos de escritores favoritos e acompanhar as tendências culturais.

O evento reúne editoras, autores, quadrinistas e outros importantes players do entretenimento. A ocasião também é ideal para as famílias que querem introduzir seus filhos ao habito da leitura de maneira lúdica e descontraída.

Confira a programação da Bienal do Livro - 7 de setembro, sábado

11h45 às 13h15

Amores digitais - Simone Cavalcante

Meditar mente - Uma história de empatia, compaixão e autoconhecimento - Cláudia Rodrigues

O anjo - Iraci Ribeiro de AlmeidaTia Beth - Leonardo de Moraes

13h30 às 15h00

A plenos pulmões - Uma História de enfrentamento da covid-19 - Mário M. B. Cruz

Desencantando palavras - Getulino do espírito Santo Maciel

Magia mestra do sagrado orixá Exu - Themístocles De Oliveira

Maitê, neblina e silêncio - Luiz Carlos Ladeia

Mandala-Chakra - Saúde emocional com a percepção da fisiologia sutil - Márcia Cristina Oliveira

O retorno - Luz e escuridão nas cachoeiras - Livro 3 - Suelene Theodoro Bueno

O universo o planeta terra e a criança - Suelene Theodoro Bueno

Poemas na noite: 10 anos - Eliana Calixto

Polegar de luz – A caminho de Deus - Tommaso Squillace

15h15 às 16h45

A sida é um sopro - Marcelo Augusto Bissoli

Cartas para o meu pai - Renata Guimarães

Em um fio de dor - Valéria Aveiro

Minha mãe, meu baluarte - Davambe

O beijo eterno - Uma história de amor e violência - Marco Cotrim

Onde te encontro? - Gabriel Lima

Pomar de letras - João Paulo Naves Fernandes

Só por hoje eu foco em mim! - Alice Ferranti

17h00 às 18h30

Além da imaginação - Jan Oliver

A magia dos livros - Glória Marina Colombo

A volta - Rita Rios

Divina felina - Tulli Havry

Lavra lírica - Eulália M. Radtke

Olho-D'água - Marisa Biasoli

O sermão das sete palavras - Eulália M. Radtke

Penumbras do pensar - José Roberto de Oliveira

101 poemas e poesias para reflexão de vida - Glória Marina Colombo

19h00 às 21h00

Antologia além do tempo - Antologia 6º prêmio literário Afeigraf 2024

Conheça os espaços oficiais

A Bienal do Livro conta com mais de 2 mil horas de palestras, bate papos, encontros e outras atividades diversas divididas em 13 espaços. Veja a seguir:

Arena Cultural Paper Excellence: oferece bate-papos e palestras com autores nacionais e internacionais;

Cozinhando com Palavras: área dedicada ao setor de livros de gastronomia;

Espaço Infâncias: oferece atividades educativas e lúdicas para o público escolar;

Salão de Ideias Banco CAF: oferece debates sobre temas atuais de relevância social e cultural;

BiblioSesc (Praça da Palavra e Praça de Histórias): oferece ao público contação de histórias e espetáculos de música e literatura;

Espaço Cordel e Repente: conta com debates, apresentações e outras atividades sobre a literatura de cordel;

Papo de Mercado MVB: temas relacionados ao mercado do livro;

Espaço Educação: um novo espaço, com o propósito de promover discussões sobre educação ambiental, inovação e políticas educacionais;

Auditório Edições Sesc São Paulo: conta com encontros organizados a partir dos livros da editora Edições Sesc;

Auditório Ziraldo: espaço batizado em homenagem ao escritor, que traz encontros entre autores e leitores com atividades organizadas pelas próprias editoras;

Espaço de Autógrafos By Suzano: espaço para 150 visitantes por sessão e distribuição antecipada de senhas a partir de 9 de agosto;

Arena de Entrevistas Skeelo: local onde influenciadores literários entrevistarão autores;

Espaço Prêmio Jabuti: encontro entre leitores e os vencedores do Jabuti e do Jabuti Acadêmic;

Quais são os dias da Bienal do Livro de São Paulo?

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo ocorre de 6 a 15 de setembro de 2024.

Nos dias de semana (06, 09 a 13 de setembro), o evento funcionará das 09h às 22h, com entrada permitida até às 21h. Nos finais de semana (07, 08 e 14 de setembro), a Bienal abrirá das 10h às 22h, também com entrada liberada até às 21h.

No último dia da feira, 15 de setembro, o horário será reduzido, com o evento funcionando das 10h às 21h, sendo possível acessar o local até às 19h.

Onde será a Bienal do Livro de São Paulo?

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá em um novo local. O evento será realizado no Distrito Anhembi, situado na Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Portão 38, no bairro Santana, na zona norte da capital paulista.

Com 400.000 m², o espaço oferece uma infraestrutura de qualidade internacional, em uma área de fácil acesso e localização privilegiada.

Como chegar?

O Distrito Anhembi está a apenas 1,5 km da Estação Portuguesa-Tietê da linha azul do metrô. Durante a Bienal, haverá transporte coletivo gratuito partindo dessa estação até o local do evento. Para quem preferir ir de carro, o parque de estacionamento do Anhembi oferece mais de 5.800 vagas disponíveis.

Quanto custam os ingressos da Bienal do Livro?

Os ingressos para a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo custam R$ 35 para entrada única em qualquer dia do evento. A meia-entrada está disponível por 17,50 reais, também para visita única em qualquer dia.

Crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos têm entrada gratuita.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Distrito Anhembi ou no site Feverup. O site oficial da Bienal informa que, comprando online até o dia 5 de setembro, é possível receber cashback. Para mais detalhes, visite o site da Bienal.

1 /9 (Estande da Bienal do Livro de SP)

2 /9 (Estande da Bienal do Livro de SP)

3 /9 (Cosplay de personagens da franquia "Star Wars" na Bienal do Livro)

4 /9 (Estande da Bienal do Livro de SP)

5 /9 (Estande da Bienal do Livro de SP)

6 /9 (Estande da Bienal do Livro de SP)

7 /9 (Estande da Bienal do Livro de SP)

8 /9 (Luiza Helena Trajano na última edição da Bienal do Livro de São Paulo, em 2022)

9/9 (Convidados da última edição da Bienal do Livro de São Paulo, em 2022)

Quais são as atrações confirmadas para a Bienal do Livro?

A 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo conta com a participação de escritores, empreendedores, artistas e influenciadores envolvidos com o universo literário e que são referências culturais para muitos brasileiros. O evento pretende reunir fãs de cada atração, contemplando públicos de diferentes idades e gostos.

Entre as atrações confirmadas, estão os grandes nomes da literatura nacional como:

Conceição Evaristo

Carol Chiovatto

Fernanda Castro

Giu Domingues

Vitor Martins

Juan Julian

Iris Teles

Felipe Castilho

FML Pepper

André Vianco

Pedro Rhuas

Paula Pimenta

Pedro Bandeira

Babi Dewet

Thalita Rebouças

Stefano Volp

Raphael Montes

A Bienal do Livro também terá autores internacionais como:

Lynn Painter

Hannah Nicole Maehrer

Hayley Kiyoko

Jeff Kinney

Hwang Bo-Reum

Brittainy Cherry

Imogen Binnie

1 /14 (Jeff Kinney, criador da série “Diários de um banana”, é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

2 /14 (Conceição Evaristo é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

3 /14 (Felipe Neto é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

4 /14 (Imogen Binnie é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

5 /14 (Pedro Bandeira é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

6 /14 (Thalita Rebouças é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

7 /14 (Lynn Painter é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

8 /14 (Raphael Montes é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

9 /14 (Pedro Rhuas é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

10 /14 (Stefano Volp é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

11 /14 (Hannah Nicole Maehrer é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

12 /14 (Carol Chiovatto é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

13 /14 (Fernanda Castro é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

14/14 (Giu Domingues é uma das atrações da Bienal do Livro de São Paulo, em 2024)

Como conseguir autógrafos dos seus escritores favoritos?

Além de participar de discussões fascinantes, os visitantes da Bienal do Livro têm a oportunidade de interagir com seus autores favoritos. Para realizar esse sonho, eles precisam retirar uma senha para entrar na fila de autógrafos e seguir a seguintes regras:

A senha é pessoal e intransferível.

Somente quem retirou a senha online, previamente, terá acesso a sessão de autógrafos.

É obrigatória a apresentação da senha de confirmação e documento com foto na data, horário e local da sessão de autógrafos para acesso.

O atendimento/organização do público para retirar o autógrafo será feito 15 minutos antes do horário de cada sessão.

Recomendamos que os fãs levem apenas o seu livro para a sessão de autógrafos.

O autor autografará 1 (um) livro por senha.

Com a autorização prévia do autor você poderá tirar foto com o seu próprio celular para registrar o momento.

No caso de extravio da senha, esta não será substituída e o portador perderá o direito de participar da sessão de autógrafos.

O CPF, nome e sobrenome cadastrados de cada participante serão validados na hora da experiência.

A inscrição não garante a sua entrada na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, para isso, é necessário a compra do ingresso.

A solicitação da senha de autógrafos ocorre pela plataforma Feverup.