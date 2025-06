Bienal do Livro de SP anuncia datas para edição de 2026; veja

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 24, as datas e locais da edição de 2026. O evento será realizado entre os dias 4 e 13 de setembro do próximo ano, no Distrito Anhembi, na zona norte da capital paulista, segundo um comunicado nas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Durante dez dias, o público poderá aproveitar uma programação cultural e literária diversa, com bate-papos, debates, autógrafos, experiências imersivas, atividades infantojuvenis e agenda para profissionais do setor nacional e internacional. Esta será a 28ª edição da Bienal do Livro em São Paulo.

A organização ainda não divulgou informações sobre o início da venda de ingressos e os autores convidados.

Como foi a edição de 2024?

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que ocorreu entre os dias 6 e 15 de setembro de 2024, recebeu um total de 722 mil visitantes. Esse número representa um aumento de 9,39% em relação à edição anterior, tornando-se a maior Bienal do Livro de São Paulo dos últimos dez anos, infomou a CBL.

A feira contou com mais de 700 autores nacionais e internacionais convidados, incluindo mais de 30 nomes estrangeiros de destaque mundial. Entre os principais autores internacionais estavam: Jeff Kinney (autor da série "Diário de um Banana"), Hwang Bo-Reum (autora de “Bem-vindos à Livraria Hyunam-Dong”). Abby Jimenez (autora de “Para Sempre Seu” e “Parte do Seu Mundo”), Hayley Kiyoko (cantora e autora de “Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas”) e Lynn Painter (autora de “Melhor do que Nos Filmes”).

Entre os principais autores nacionais, os destaques foram: Conceição Evaristo (autora de “Olhos d’água”), Stênio Gardel (autor de “A palavra que resta”), Ailton Krenak (autor de “Ideias para adiar o fim do mundo”),Pedro Bandeira (autor de literatura infanto-juvenil), Itamar Vieira Jr. (autor de “Torto Arado” e “Salvar o Fogo”), Thalita Rebouças (autora de livros para adolescentes), Junior Rostirola (autor de “Café Com Deus Pai”) e Felipe Neto (autor de “Como enfrentar o ódio: A internet e a luta pela democracia”).

*Em atualização.