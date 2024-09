Em nova empreitada, Felipe Neto quer estimular 'match' entre jovens e os livros

Com mais de 46 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, Felipe Neto integra a lista dos maiores criadores de conteúdos da plataforma em todo o mundo. Além dos vídeos de humor e tendências da cultura pop, o youtuber e influenciador carioca lida com os encargos de empreendedor como sócio da mediatech Play9.

Multifacetado, Felipe Neto agora investe em uma de suas maiores paixões: a literatura. Por sua relevância neste universo, ele é um dos principais convidados da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com destaque para seu novo livro "Como Enfrentar o Ódio".

A obra consiste em um relato pessoal, no qual o influenciador compartilha suas experiências sobre como o ódio se espalhou pelo país e impactou sua própria vida. Além de apresentar maneiras de combater esse comportamento na internet. Em uma estratégia de divulgação prévia, Felipe vendeu mais de 10 mil exemplares do livro, se tornando a maior pré-venda da história da editora Companhia das Letras.

Em entrevista à EXAME, Felipe conta que o rápido sucesso do livro foi uma grande surpresa e acredita que ele pode ter impactado pessoas que não acompanham seu trabalho e sua trajetória nas mídias sociais. "Ele tem despertado a curiosidade justamente por se tratar de um tema muito vivido, mas ainda pouco esclarecido: o ódio digital. Acho que posso falar sobre esse assunto justamente por já ter sido um profundo motivador desse ódio e ter passado para a condição de vítima".

No mesmo mês, o youtuber também transformou seu insaciável interesse pelos livros em uma nova empreitada, ao inaugurar o "Clube do Livro Felipe Neto". Em uma plataforma digital, Felipe tem reúne seus seguidores e capta novos públicos para encontros em lives interativas sobre diferentes obras literárias.

Mais do que um mero bate-papo, esse ecossistema pretende estimular debates sobre os livros selecionados, conversas com escritores e trocas de ideias entre os assinantes do serviço. Com o uso de uma linguagem bem-humorada e a verossimilhança com as histórias para aquecer o interesse dos assinantes e convencê-los a não desgrudar dos livros.

Hora de dar chance aos livros

Felipe explica que esse projeto foi tirado do papel em razão de sua "devoção" aos livros, iniciada na infância com a coleção "Harry Potter", de J.K. Rowling, uma dos maiores clássicos da literatura infanto-juvenil.

"Quando eu tinha 11 anos, meu pai me presenteou com o primeiro livro da série, 'A Pedra Filosofal'. Desde então, nunca mais parei de ler. Com o passar dos anos, fui variando os estilos literários e descobrindo que era dentro dos livros que o mundo se encontrava, tanto o real quanto o imaginário. Desde a adolescência, não me recordo de um dia sequer em que eu tenha ido dormir sem ler pelo menos algumas páginas."

Após se lançar na internet, Felipe passou a compartilhar com seus seguidores o entusiasmo por autores de diferentes gêneros. E a partir disso, fez a promessa de criar uma comunidade online dedicada à literatura. "Há anos eu dizia para meus seguidores que meu sonho era poder criar um projeto para incentivar a leitura no Brasil. Quando finalmente pude colocar isso em prática, em 2024, o pessoal embarcou de cabeça".

Atualmente, o Clube do Livro FN tem mais de 5500 assinantes e se aproxima da marca de 200 mil expectadores. O empresário se sente entusiasmado com o crescimento do público de sua nova plataforma de conteúdo literário. Mas, salienta que a atratividade pelo clube não consiste na ampliação de sua base de seguidores.

"Se a busca fosse por engajamento, sem dúvida minha escolha não seria pelos livros. Infelizmente, apenas 16% dos brasileiros compraram algum livro em 2022. Minha luta diária hoje é justamente para ampliar o engajamento de literatura no país."

Apesar da vasta quantidade de seguidores nas redes sociais (mais de 17 milhões no Instagram), Felipe Neto salienta que transformar o Clube do Livro em um negocio viável não foi uma tarefa simples. "É um enorme desafio, porque livros não são itens considerados baratos e normalmente não estão no planejamento financeiro dos brasileiros, mesmo sendo uma das coisas mais importantes da humanidade (a leitura)".

Para convencer o público a dar uma chance aos livros, Felipe precisou construir sua credibilidade no mundo da literatura para se tornar uma referência aos jovens. Para isso, as redes sociais foram suas principais aliadas.

"Acredito que toda influência que alguém pode causar que incentive a leitura em alguma pessoa é extremamente importante. Por isso, faço questão de divulgar o que estou lendo e o que concluí, inclusive deixando salvo em destaques no meu Instagram. Sempre recebo relatos de pessoas que dizem ter comprado determinada obra porque viram nesses stories", diz.

E reforça: "Fazendo isso com o passar dos anos, consegui construir credibilidade para fazer críticas sobre livros nas minhas redes. Minha missão é aguçar a criatividade e mostrar como a leitura pode transformar vidas. No fim de tudo, o objetivo tem que ser esse: ampliar o consumo de livros".

Em entrevista, o empresário não pôde revelar os resultados iniciais do Clube do Livro em receita. No entanto, ele detalha que uma das maiores recompensas dessa iniciativa é o impacto nos leitores.

"Muita gente que entra no Clube FN faz isso pensando em mudar suas vidas para algo totalmente diferente e é exatamente esse o relato que mais temos recebido de quem está participando."

Redes Sociais x Livros

Os hábitos de leitura dos brasileiros passaram por mudanças nos últimos anos, provocadas em certa medida pelas redes sociais, segundo a pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", realizada pelo IPEC durante a Bienal do Livro de São Paulo, em 2022.

Com base em mil entrevistas, o estudo destacou os influenciadores digitais como os principais indicadores de títulos, atingindo especialmente pessoas entre 10 e 29 anos. Entre as plataformas mais usadas no Brasil, TikTok, YouTube, Instagram e Facebook influenciaram 28% das pessoas para a indicação do que ler.

Diante deste cenário, Felipe Neto defende que o uso consciente das mídias sociais e a disseminação de conteúdos de qualidade podem favorecer hábitos benéficos aos público, como a leitura. Isso deu espaço não apenas para o crescimento de seu Clube, como também para outros produtores que impulsionar o consumo de livros na internet.

"Estamos vendo na prática o resultado da dedicação de influenciadores na recomendação de leituras. O Clube FN conseguiu imenso alcance justamente por não ser apenas a minha imagem produzindo conteúdo. Não é só sobre ler, é sobre transformação e criação. O ato de ler é um ato de exercer a criatividade. Uma vida sem leitura é mais cinza, menos feliz e mais fácil de ser manipulada", finaliza.

Quais os dias da Bienal do Livro de São Paulo?

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo ocorre de 6 a 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi.

Nos dias de semana (06, 09 a 13 de setembro), o evento funcionará das 09h às 22h, com entrada permitida até às 21h. Nos finais de semana (07, 08 e 14 de setembro), a Bienal abrirá das 10h às 22h, também com entrada liberada até às 21h.

No último dia da feira, 15 de setembro, o horário será reduzido, com o evento funcionando das 10h às 21h, sendo possível acessar o local até às 19h.