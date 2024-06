Bienal do Livro de SP anuncia os convidados da edição de 2024; veja a lista

Os leitores ávidos contam os meses para o início da Bienal do Livro de São Paulo, que ocorrerá de 6 a 15 de setembro.

A famosa feira literária atrai os apaixonados por histórias de todos os tipos e quem busca por novidades culturais. A cada dois anos, o evento reúne editoras, empresas de mídia, escritores e artistas, influenciadores e outros players do setor.

Nesta semana, os organizadores anunciaram as primeiras atrações confirmadas para a edição de 2024. O evento contará com a presença de autores renomados como Jeff Kinney, criador da série “Diário de um Banana”; Junior Rostirola, autor de “Café com Deus Pai”; e Ernesto Rodrigues, autor de “Ayrton: O Herói Revelado”.

A feira será organizada em setores e oferecerá uma variedade de atividades, incluindo palestras com autores de best-sellers nacionais e internacionais, debates sobre questões sociais e culturais, além de espaços dedicados à programação infantil.

Entre os convidados confirmados estão: Jeff Kinney, Raul Juste Lores, Ernesto Rodrigues, Junior Rostirola, Celso Vasconcellos e Dora Kaufman.

A feira contará com a participação de diversas editoras e livrarias, como Ciranda Cultural, Record, Companhia das Letras, Sextante, VR Editorial, Faro Editorial, Distribuidora e Livraria Loyola, Livraria da Vila, HarperCollins, Cortez, Labrador, Panini, Girassol, entre outras.

Preços de ingressos e como comprar

Os ingressos já estão à venda, com preços que variam de R$ 17,50 (meia-entrada) a R$ 35 (inteira).

Desde a edição de 2022, a Bienal do Livro de São Paulo oferece um sistema de cashback, permitindo que parte do valor pago pelos ingressos seja utilizado na compra de livros nos estandes do evento.

A venda de ingressos é feita pela plataforma Fever.

Como chegar

A Bienal do Livro ocorrerá no Distrito Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209, na zona norte de São Paulo. O pavilhão de exposições fica próxima da Marginal Tietê e da estação e terminal rodoviário Portuguesa-Tietê da Linha 1-Azul do Metrô.