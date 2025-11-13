Betty Boop vai ganhar versão de terror; veja o que se sabe s

A personagem clássica Betty Boop, criada nos anos 1930, vai ganhar uma adaptação de terror. De acordo com a revista Variety, o filme — intitulado Boop — está oficialmente em desenvolvimento e promete uma releitura sombria da icônica figura dos desenhos animados.

A produção se soma à tendência recente de transformar personagens infantis em figuras de horror, como ocorreu com Ursinho Pooh, Mickey Mouse, Cinderela, Bambi, Peter Pan e Popeye, todos reimaginados em produções voltadas ao público adulto.

Investigadores, teatro abandonado e uma estrela vingativa

Em Boop, a história acompanha uma equipe de investigadores de podcasts de terror que invade um teatro abandonado para explorar as lendas em torno da antiga estrela Betty Boop. O que começa como uma simples gravação se transforma em uma noite de violência e perseguição quando a personagem retorna em sua versão assassina para buscar vingança.

A atriz Devanny Pinn interpreta a nova versão de Betty Boop. O elenco também inclui Katisha Shaw, Spencer Breslin, Eva Hamilton e Colton Tran. A direção é de Jared Cohn, conhecido por Segure a Respiração, com roteiro assinado por Jose Prendes e Josh Ridgway.

A produção ainda não tem data de estreia confirmada, mas já conta com a primeira imagem oficial divulgada, ampliando a lista de adaptações que transformam ícones da cultura pop em figuras de horror contemporâneo.