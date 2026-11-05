Beatles ou Michael Jackson? Quais são os artistas que mais venderam discos na história

De “Hey Jude” a “Vogue”, alguns dos maiores hits da música pop fazem parte de catálogos que venderam centenas de milhões de discos. Segundo o Guinness World Records, os Beatles lideram entre as bandas, já o recorde de um único álbum pertence a Michael Jackson, com "Thriller".

Para o top 10, usamos o ranking do ChartMasters, que compara o desempenho dos catálogos em diferentes formatos. Como colocar na mesma conta um disco de vinil e uma faixa ouvida no streaming? Pelo método CSPC, o site atribui pesos diferentes a vendas físicas, downloads e reproduções e expressa o resultado em uma unidade comum, o álbum equivalente.

A seguir, confira os dez artistas que mais venderam discos no mundo:

1. The Beatles - 527,8 milhões

Único nome acima de meio bilhão de álbuns equivalentes, o quarteto tem em "Abbey Road" e "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", dois marcos de seu catálogo. A banda também encontrou público em novas gerações com a coletânea "1", lançada em 2000, que vendeu 13,5 milhões de cópias no primeiro mês.

2. Michael Jackson — 366 milhões

O cantor é o artista solo mais bem colocado no levantamento. Seu catálogo inclui "Thriller", lançado em 1982 e reconhecido pelo Guinness como o álbum mais vendido do mundo. O disco levou sete singles ao top 10 dos Estados Unidos, entre eles "Billie Jean" e "Beat It".

3. Elvis Presley — 327,8 milhões

De "Heartbreak Hotel" e "Hound Dog", que marcaram sua ascensão nos anos 1950, a "Suspicious Minds", lançada em 1969, Elvis Presley emplacou sucessos em diferentes fases da carreira. O cantor tem o maior volume de singles físicos entre os dez primeiros do ranking, com 135,2 milhões de unidades nesse formato.

4. Queen — 293,7 milhões

O catálogo da banda de Freddie Mercury tem em "Greatest Hits" um de seus maiores sucessos comerciais. A coletânea que abre com "Bohemian Rhapsody" se tornou o álbum mais vendido do Reino Unido, onde alcançou 7 milhões de unidades em 2022.

5. Taylor Swift — 278,4 milhões

A cantora de "1989" e "Midnights" é a mulher mais bem colocada no ranking. O streaming responde por cerca de 162,4 milhões de álbuns equivalentes, mais da metade de seu total.

6. Madonna — 260,3 milhões

A cantora de "Like a Virgin" e "Vogue" tem o maior volume de singles físicos entre as mulheres do top 10, com 75,2 milhões de unidades. No Reino Unido, seu lançamento mais vendido é a coletânea "The Immaculate Collection".

7. Rolling Stones — 253,4 milhões

Nos anos 1960, o riff de "(I Can’t Get No) Satisfaction" e a cítara de "Paint It Black" ajudaram a levar os Rolling Stones às paradas. Na década seguinte, a banda ampliou seu repertório com a balada "Wild Horses", de Sticky Fingers, e a mistura de blues, gospel e rock de "Exile on Main St".

O desempenho comercial da banda reflete essas duas fases. O ChartMasters contabiliza 72,8 milhões de singles físicos vendidos, enquanto os álbuns de estúdio respondem por 117,3 milhões de álbuns equivalentes.

8. Pink Floyd — 253 milhões

Em "The Dark Side of the Moon" (1973), o Pink Floyd transformou o som de caixas registradoras na abertura de "Money". Seis anos depois, a banda levou às paradas o coro de "Another Brick in the Wall, Part 2", faixa de "The Wall", álbum conceitual sobre um astro do rock que se isola do mundo.

O peso desses discos ajuda a explicar o oitavo lugar do grupo. Segundo o ChartMasters, os álbuns de estúdio do Pink Floyd somam 177,3 milhões de álbuns equivalentes, cerca de 70% do total da banda. O catálogo inclui ainda "Wish You Were Here", que traz "Shine On You Crazy Diamond", homenagem a Syd Barrett, um dos fundadores do grupo.

9. Frank Sinatra — 237,2 milhões

Sinatra começou a carreira cantando com grandes orquestras e fez da interpretação sua marca. Em "Fly Me to the Moon", gravada com a orquestra de Count Basie, ele levou o swing ao repertório pop. Já em "My Way", fez de uma canção sobre olhar para a própria vida um de seus maiores sucessos.

O cantor também explorou o formato do álbum em discos como "In the Wee Small Hours", que reúne canções sobre solidão e desilusão amorosa. No ranking do ChartMasters, porém, são os compactos que dão a Sinatra uma de suas marcas mais expressivas. Com 95,3 milhões de singles físicos vendidos, ele fica atrás apenas de Elvis Presley e dos Beatles nesse formato entre os dez primeiros.

10. Eminem — 237,2 milhões

Em "Stan", faixa de "The Marshall Mathers LP", Eminem conta a história de um fã que passa da admiração à obsessão. Dois anos depois, o rapper levou ao cinema outra história sobre a relação de um jovem com o hip-hop. "Lose Yourself", da trilha de "8 Mile", rendeu a ele o Oscar de melhor canção original.

O rapper já era um dos nomes mais populares do hip-hop quando os downloads pagos ganharam espaço. O ChartMasters contabiliza 204,9 milhões de singles digitais vendidos por Eminem, a maior marca entre os dez primeiros do ranking geral.