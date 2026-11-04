Por que filhos de Michael Jackson não receberam nenhum centavo de herança bilionária?

A administração da herança de Michael Jackson é alvo de uma disputa entre a filha do cantor e os responsáveis pelo espólio. Paris Jackson, de 28 anos, pediu à Justiça que US$ 600 milhões, cerca de R$ 3,26 bilhões, sejam transferidos para um fundo fiduciário destinado a ela e aos irmãos, Prince e Bigi.

A solicitação deve ser analisada em 4 de dezembro. O processo ocorre 17 anos após a morte do artista e coloca em discussão o repasse dos recursos aos herdeiros.

Segundo Paris, o fundo ainda não recebeu os valores que deveriam beneficiar os três irmãos. Ela questiona a administração do patrimônio, que continua a obter receitas bilionárias com direitos musicais e negócios associados ao nome do cantor.

Administradores citam repasses e pendência tributária

Os responsáveis pelo espólio, conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo artista, rejeitam a acusação de que pagamentos foram retidos. Segundo o USA Today, eles classificaram a alegação como uma “completa invenção” e afirmaram que mais de US$ 200 milhões já foram distribuídos em benefício dos filhos de Jackson.

A defesa também citou uma disputa com as autoridades tributárias que envolve cerca de US$ 700 milhões em impostos e multas.

Em comunicado divulgado na terça-feira, 3 de novembro, os administradores informaram que uma decisão judicial reduziu a cobrança. Ressaltaram, porém, que o processo tributário permanece aberto e que o resultado ainda pode mudar.

Na audiência de dezembro, caberá ao juiz avaliar o pedido de transferência dos recursos para o fundo familiar.

Qual foi a causa da morte de Michael Jackson?

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O laudo do Instituto Médico Legal do condado apontou intoxicação aguda por propofol, um anestésico, como causa da morte. O documento também identificou a contribuição de benzodiazepínicos, medicamentos com efeito sedativo, para o óbito.

A perícia classificou a morte como homicídio. Conrad Murray, médico que administrou o propofol ao cantor, foi posteriormente condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e recebeu pena de quatro anos de prisão.