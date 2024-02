BBB: Quem ganhou a prova do líder de ontem? Disputa era de resistência; confira

Nesta quinta-feira, 22, os participantes do BBB 24 disputaram, mais uma vez, a chance de usar a coroa e ter proteção pelo resto da semana. Com prova de resistência, que teve duração de 5 horas e 7 minutos, sagraram-se vencedoras Beatriz e Isabelle. Uma delas vai conquistar a liderança, ao passo que a outra vai receber um prêmio de R$ 44,5 mil.

Agora, elas aguardam para saber quem será a Líder da semana, decisão que será anunciada no programa ao vivo desta sexta-feira, 23. Elas terão que decidir entre elas, mas ainda não sabem disso.

"Prova vai ser feita em dupla, mas teremos apenas um líder. Amanhã, ao vivo, quando a gente for lá na casa consagrar a dupla vencedora, os dois vão ter que decidir: um vai ser líder e outro vai ganhar o valor final em dinheiro alcançado na prova", disse o apresentador Tadeu na noite desta quinta-feira, 22.

A dupla foi a última a deixar a competição. Os primeiros a desistir foram MC Bin Laden e Lucas Henrique, poucos minutos após o início da prova.

Quem venceu a Prova do Líder?

O vencedor da Prova do Líder será definido nesta sexta-feira, 23, no programa ao vivo.

Além de definir Xepa e VIP, o vencedor pode indicar alguém direto para o primeiro Paredão da temporada.

Quem ficou na Xepa?

Assim que a liderança for decidida, nesta sexta, sairá o resultado de quem ficou na Xepa.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Assim que a liderança for decidida, nesta sexta, sairá o resultado de quem ficou no VIP.

Davi ganhou o VIP automático, pois venceu a prova bate-volta do iFood no último domingo.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.