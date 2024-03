Quem ganhou a prova do líder? Cinco participantes ainda estão na disputa; confira

Nesta quinta-feira, 7, os participantes do BBB 24 disputaram, mais uma vez, a chance de usar a coroa e ter proteção pelo resto da semana. Com prova de resistência, Beatriz, Davi, Giovanna, Isabelle e Matteus ainda estão na disputa.

Na dinâmica da prova, os participantes devem ficar agarrados em cachorros-quentes gigantes que giram em um carrossel. Cada brother deve ficar em cima de uma base com o hot dog e se segurar firme, sem poder se sentar ou cair.

Os quatro primeiros que saíram deverão sortear consequências perigosas, como 'você está no Paredão' ou não disputar a prova do anjo.

"Nada que uma boa pressão psicológica não resolva, não é mesmo? Brincadeiras à parte... eles vão ter que lutar para escapar da berlinda e de possíveis outras situações como: 'você está na Xepa', 'você não participa da Prova do Anjo' e 'você não pode ser imunizado de forma alguma, disse Tadeu Schimidt.

Quem venceu a Prova do Líder?

A prova ainda não foi definida, seguem na disputa Beatriz, Davi, Giovanna, Isabelle e Matteus.

Quem ficou na Xepa?

Assim que a liderança for decidida, nesta sexta, sairá o resultado de quem ficou na Xepa.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Assim que a liderança for decidida, nesta sexta, sairá o resultado de quem ficou no VIP.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.