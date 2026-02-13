Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB: quem ainda está na Prova do Líder? Breno foi eliminado após 15h

Breno foi escolhido por Jonas para deixar o jogo após uma rodada eliminatória na Prova do Líder de resistência

BBB 26: Apenas quatro participantes restaram na disputa (Gshow/Reprodução)

BBB 26: Apenas quatro participantes restaram na disputa (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15h21.

Tudo sobreBig Brother Brasil
Saiba mais

A 5ª Prova do Líder de resistência completou mais de 15 horas na tarde desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Até o momento, quatro participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória. Breno foi eliminado após mais de 15 horas de prova.

Segundo o apresentador, a mecânica dos dados será encerrada nessa etapa. Cada jogador permanecerá em sua posição enquanto as plataformas continuarão girando.

Prova termina hoje a noite

Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, haverá uma dinâmica de desempate para definir o novo Líder.

Cada participante receberá fichas e fará lançamentos da plataforma giratória em direção a uma mesa de jogos com pontuações aleatórias. Todos jogarão da mesma plataforma.

Quem obtiver a maior pontuação elimina um adversário. O último participante restante será o novo Líder do BBB 26.

Quem continua na prova?

  • Samira
  • Jonas
  • Jordana
  • Marciele
  • Gabriela

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:Big Brother BrasilBBBReality shows

Mais de Pop

Estrangeiros viajam a Xangai para fazer tratamentos odontológicos e reduzir custos

BBB: quem ainda está na Prova do Líder? Cowboy foi eliminado após 15h

BBB: quem ainda está na Prova do Líder? Marcelo foi eliminado após 14h

Carnaval 2026: ainda têm ingressos para os desfiles em SP?

Mais na Exame

Pop

Estrangeiros viajam a Xangai para fazer tratamentos odontológicos e reduzir custos

Mundo

China impõe novas regras e endurece fiscalização sobre drones de consumo

Carreira

Por que entender inteligência artificial virou requisito para seguir relevante no mercado

Negócios

Avaliada em US$ 2,61 bilhões, essa empresa aposta em dois CEOs para escalar