BBB: quem ainda está na Prova do Líder? Breno foi eliminado após 15h

A 5ª Prova do Líder de resistência completou mais de 15 horas na tarde desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Até o momento, quatro participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória. Breno foi eliminado após mais de 15 horas de prova.

Segundo o apresentador, a mecânica dos dados será encerrada nessa etapa. Cada jogador permanecerá em sua posição enquanto as plataformas continuarão girando.

Prova termina hoje a noite

Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, haverá uma dinâmica de desempate para definir o novo Líder.

Cada participante receberá fichas e fará lançamentos da plataforma giratória em direção a uma mesa de jogos com pontuações aleatórias. Todos jogarão da mesma plataforma.

Quem obtiver a maior pontuação elimina um adversário. O último participante restante será o novo Líder do BBB 26.

Quem continua na prova?

Samira

Jonas

Jordana

Marciele

Gabriela

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.