BBB ontem: Jogo da Discórdia divide ainda mais a casa

Na noite desta segunda-feira, 23, os brothers do BBB 23 não hesitaram em colocar todas as cartas na mesa durante o Jogo da Discórdia. Os posicionamentos foram tantos que o jogo durou até 2h da manhã, tendo começado por volta das 23h30.

Neste Jogo da Discórdia, os participantes tinham que escolher uma pessoa com quem gostariam de ir à final e duas para entregar a placa de "bomba".

O Paredão acontece hoje, 24. Fred Nicácio e Marília ou Gustavo e Key vão para o Quarto Secreto, onde ficarão até o público decidir quem volta para a casa, e quem sai do jogo.

Recado de Tadeu dita Jogo da Discórdia

O recado de Tadeu Schmidt para os jogadores Gabriel e Bruna na noite de domingo, 22, foi o assunto principal no Jogo da Discórdia. O apresentador deu um toque sobre relacionamentos tóxicos após falas do modelo viralizarem nas redes sociais.

Gabriel e Bruna iniciaram um relacionamento desde a primeira festa e, diferentemente do casal Key e Gustavo, as interações entre os dois incomodavam o resto da casa. No próprio discurso, Tadeu citou frases de outros participantes, como "Vocês são muito chatos" ou "Isso já tá ficando tóxico", para dar o recado ao casal.

Os brothers do quarto Fundo do Mar já estavam incomodados com as falas de Gabriel sobre jogo, especialmente Fred Nicácio. Eles brigaram após uma festa e o médico o acusou de ser "frio, calculista e incoerente".

7) Bruna comenta com Marília sobre a Reação de Fred Nicácio ao discurso que Tadeu fez sobre Gabriel e Bruna. “Parece que ele tava feliz pelo Gabriel ser filho da p*ta independente de mim.” pic.twitter.com/Z9ddJ74TDk — Tracklist (@tracklist) January 24, 2023

"Não vou nem retrucar, porque como vocês vão sair amanhã, não precisa." (Gabriel) "Se preocupa, não. Eu saio amanhã e você atrás." (Marília) #BBB23pic.twitter.com/rfwHeaZMe5 — Comentador #BBB23 (@oucomentador) January 24, 2023

Quem recebeu mais bomba?

Além disso, Gabriel só não foi para o Paredão porque conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta junto com sua dupla, Paula. Portanto, no Jogo da Discórdia, o paulista de 24 anos virou alvo. Ele recebeu 10 bombas ao todo, mais do que qualquer outra pessoa da casa.

Já Key Alves e Sarah Aline foram as que mais receberam "Juntos na Final", cada uma recebendo duas vezes. A maior parte da casa escolheu a própria dupla para a final, enquanto Gabriel "Mosca" e Marília não receberam a plaquinha.

Mais bombas

Gabriel: 10

Marília: 8

Fred Nicácio: 7

MC Guimê: 6

"Juntos na Final"

Key Alves: 2

Sarah Aline: 2

Gabriel "Mosca": 0

Marília: 0

Restante da casa: 1