BBB ontem: Anitta e primeiro beijo da edição marcam a festa de quarta

Na última noite de quarta-feira, 18, os participantes do BBB 23 aproveitaram a primeira festa oficial da casa.

Patrocinada pela Rexona, a festa teve show da Anitta e ao menos três casais protagonizando os primeiros beijos da edição. As duplas não precisam mais ficar acorrentadas o dia inteiro e podem jogar livremente.

Primeiros beijos da edição

Bruna Griphao e Gabriel; Gustavo e Key; Fred Nicácio e Gabriel Santana (Mosca) protagonizaram os primeiros beijos do BBB 23. Tanto Ricardo, da dupla com Fred do 'Desimpedidos', e Mosca mostraram interesse em Paula, vencedora da Casa de Vidro, mas nada aconteceu.

Vale lembrar que Gabriel já disse ter ficado com Anitta antes e tentou beijar Bruna ainda enquanto a cantora estava no palco. Em conversa com o Gshow, a funkeira esclareceu e disse que as coisas não foram bem como o modelo descreveu. "Conheci muito menos do que vocês imaginam que eu conheço", disse. Ironicamente, Anitta revelou que a participante com quem ela tem mais intimidade é Griphao.

A conversa sobre jogo foi até pouca para os parâmetros estabelecidos por MC Guimê e Tina nos primeiros dias da casa, mas não foi deixada de lado. A troca principal foi entre Key Alves e Gustavo. O "agroboy" resolveu fazer as pazes com Bruna após um desentendimento durante a Prova de Imunidade, mas a jogadora de vôlei não confia na atriz.

Desacorrentados

Antes da festa, os brothers foram liberados das duplas e agora podem andar livremente pela casa. Os fãs do programa perceberam que a cantora do Rouge, Aline Wirley, foi a que mais pareceu feliz de estar livre da dupla, o pipoca Bruno Gaga.

No Queridômetro de ontem, a participante do Camarote deu um emoji de "biscoito" para o alagoense. Mesmo livres da corrente física, eles terão de votar juntos no domingo.

O programa desta quinta-feira, 19, começa após a novela 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Eles devem disputar a Prova do Líder.

