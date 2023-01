Fred ou Marília: quem deve sair do BBB 23 hoje?

Hoje é o último dia do Quarto Secreto e apenas um dos brothers vai poder voltar para a casa mais vigiada do Brasil. Fred Nicácio e Marília foram de dupla para adversários e disputam nesta quinta-feira, 26, o primeiro Paredão do BBB 23.

Enquanto as votações online por si só mostram um empate, o compilado de pesquisas Votalhada parece indicar a eliminação da pipoca Marília.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas às 8h30 desta quinta-feira, 26, pelo horário de Brasília:

Quem vai ser eliminado do BBB?

Sites: Fred 43,32% x 56,68% Marília

Fred 43,32% x Twitter: Fred 30,71% x 69,29% Marília

Fred 30,71% x YouTube: Fred 37,42% x 62,58% Marília

Fred 37,42% x Telegram: Fred 20,24% x 79,76% Marília

Fred 20,24% x Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Fred 32,92% x 67,08% Marília

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique em quem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

