Ele tem 5 anos, não sabe programar e criou um jogo inteiro com inteligência artificial; veja como

Há um debate crescente sobre o uso da inteligência artificial entre os mais jovens. Afinal, se até entre adultos a tecnologia apresenta desafios e traz problemas, o que dizer das crianças? Mas Lena Hall, mãe de um menino de 5 anos e diretora de estratégia de desenvolvimento e IA da Akamai Technologies, resolveu transformar o desejo do filho em realidade. E fez isso usando IA.

"Meu filho acordou uma manhã decidido a criar um jogo", contou ela ao Business Insider. Ela, então, entregou uma folha de papel e pediu que o menino desenhasse como esse jogo deveria ser, com todas as fases e personagens.

"Lembrei que o aplicativo Codex, da OpenAI, tinha um modo de ditado. Queria ver se uma ferramenta de programação por voz conseguiria transformar a ideia de uma criança pequena em algo jogável, mesmo sem ser técnico", conta.

E deu certo. O menino explicou à ferramenta como ele gostaria que o jogo funcionasse. “Ele disse que queria um jogo em que digitar uma palavra transformaria o usuário em um personagem”, descreveu Lena.

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Em poucos minutos, o jogo que nasceu na cabeça de uma criança de cinco anos estava pronto. Com alguns erros, é claro, mas nada que não pudesse ser resolvido com mais uma conversa entre criança e IA.

Lena conta que a função dela durante todo o processo foi apenas de dar suporte e deixar bem claro para o menino que a IA não é uma pessoa. “Isso é importante porque as crianças são naturalmente predispostas a formar laços emocionais e atingir qualidades humanas às coisas que reagem a elas”, diz.

Ela também buscou garantir que o tempo de tela não fosse excessivo. O mais importante, segundo ela, foi que o jovem passou mais tempo desenhando o jogo em uma folha de papel do que conversando com uma máquina.

A IA faz parte da rotina até de crianças. Mas são os adultos que mais podem ganhar com a tecnologia. Incluir um certificado na área, por exemplo, pode aumentar as chances de promoções, reconhecimentos e aumentos salariais. A EXAME, de olho nisso, construiu um treinamento que ensina em quatro aulas o que há de mais importante sobre inteligência artificial. Ele custa R$37 e pode ser assistido de forma virtual. Garanta sua vaga aqui.