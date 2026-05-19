Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Democracia na América Latina depende de resultados, afirma Pnud

Representante da ONU afirma que sistema democrático depende de resultados concretos e não apenas de eleições

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07h29.

Em um momento de polarização na América Latina, o simples ato de votar “não garante a democracia”, afirmou nesta segunda-feira, 18, Claudio Providas, representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) no Brasil.

Segundo ele, o funcionamento pleno do sistema democrático depende da capacidade dos cidadãos de exercerem direitos e perceberem avanços concretos em qualidade de vida e desenvolvimento humano.

Em entrevista à Agência EFE em Brasília, Providas destacou que sistemas políticos não são suficientes se não conseguirem entregar resultados “com rapidez, eficiência e transparência”.

“Não é uma questão de poder aquisitivo, trata-se de sentirem que existe prosperidade, que têm liberdades civis, que seus direitos possam se tornar efetivos”, afirmou o representante do Pnud.

Para ele, o funcionamento da democracia não depende apenas de eleições ou de marcos legais, mas de estruturas capazes de transformar direitos em realidade.

O representante também afirmou que a maior parte das crises políticas e humanitárias está ligada a falhas na promoção do desenvolvimento humano.

América Latina ainda é a região mais democrática, mas também a mais desigual

Providas afirmou que a América Latina e o Caribe continuam sendo a região mais democrática do mundo, com quatro em cada cinco cidadãos vivendo sob regimes democráticos.

Por outro lado, ele ressaltou que a desigualdade estrutural ajuda a explicar o descontentamento crescente com as instituições.

Segundo ele, novas pressões sobre a democracia incluem polarização política, insegurança, desigualdade e desinformação potencializada pela inteligência artificial.

“O sentimento dos jovens é de que não estão sendo ouvidos”, disse o representante ao comentar protestos recentes em países como Chile, Colômbia, Peru, Equador e México.

Diferentemente de gerações anteriores, que viveram períodos de ditaduras na região, os jovens atuais cresceram em democracias e agora cobram resultados concretos em emprego, educação e qualidade de vida.

Providas afirmou que a polarização política é um dos principais riscos à democracia na região, segundo relatório recente do Pnud.

Ele definiu a polarização como resultado da falta de escuta entre grupos políticos e defendeu o diálogo como caminho central para enfrentá-la.

“Acredito que devemos retornar a esse fundamento, que é profundamente democrático, que é o diálogo”, afirmou.

Acompanhe tudo sobre:PnudAmérica Latina

Mais de Mundo

Protestos em La Paz deixam feridos em protestos contra governo na Bolívia

Brasileira é investigada por golpe de até R$ 100 milhões nos EUA

EUA vão perder US$ 479 bilhões em impostos ao deportar imigrantes, diz estudo

Trump diz que suspendeu ataque ao Irã previsto para terça-feira

Mais na Exame

Onde Investir

Mercado vê juros altos por mais tempo nos EUA

Mundo

Protestos em La Paz deixam feridos em protestos contra governo na Bolívia

Carreira

Seu corpo avisa antes do limite: aprenda a reconhecer sinais emocionais

Brasil

AtlasIntel: Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro, 41,8%, no 2º turno