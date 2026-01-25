Pop

BBB 26: saiba como votar e veja quem está no Paredão

Matheus, Leandro e Brigido formam o segundo paredão do Big Brother Brasil 26

BBB 26: Brigido foi votado seis vezes e está no Paredão (Gshow /Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 23h57.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 00h09.

O BBB 26 formou o seu segundo Paredão da temporada na noite desse domingo, 25. Os emparedados são Matheus, Leandro e Brigido.

Veja quem votou em quem:

Líder

Babu Santana votou em Matheus.

Casa

  • Leandro votou em Brigido;
  • Juliano Floss votou em Brigido;
  • Chaiany votou em Brigido;
  • Alberto Cowboy votou em Chaiany;
  • Samira votou em Gabriela;
  • Breno votou em Brigido;
  • Jordana votou em Sol Vega;
  • Brigido votou em Chaiany;
  • Maxiane votou em Gabriela;
  • Marciele votou em Gabriela;
  • Marcelo votou em Brigido;
  • Sol Vega votou em Chaiany;
  • Matheus votou em Ana Paula Renault;
  • Gabriela votou em Juliano Floss;
  • Edilson votou em Sol Vega;
  • Matheus votou em Brigido;
  • Solange Couto votou em Milena;
  • SarahAndrade votou em Chaiany.

Brigido foi o mais votado, com seis indicações.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
