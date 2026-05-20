Estrela, dona da Susi e Fofolete, entra com pedido de recuperação judicial

Uma das principais fabricantes de jogos e brinquedos do Brasil, a Estrela entrou com um pedido de recuperação judicial (RJ) nesta quarta-feira, 20, junto a outras sete empresas do mesmo grupo.

O processo foi protocolado na Comarca de Três Pontas, em Minas Gerais, por uma das marcas mais tradicionais da indústria, fundada há décadas com brinquedos que atravessaram gerações, como as famosas bonecas Fofoletes.

No fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia cita três fatores centrais que a empurraram para o RJ, o qual permite que a empresa opere normalmente enquanto negocia com credores.

Entre eles estão a alta no custo de capital e o aperto no crédito, a mudança no consumo das famílias com a crescente concorrência de alternativas digitais e o acúmulo de pressões financeiras ao longo dos últimos anos.

Plano precisa ser aprovado por credores

Agora, o próximo passo é a apresentação do Plano de Recuperação Judicial, que precisará ser aprovado pelos credores em assembleia.

Esse documento definirá como a dívida será reestruturada em termos de prazos, descontos, conversões em participação acionária ou qualquer outro mecanismo negociado.

Por enquanto, a Estrela afirmou que manterá atividades industriais, comerciais e administrativas sem interrupção, e que o atendimento a clientes, parceiros e fornecedores continuará normal.

O diretor de relações com investidores, Carlos Antonio Tilkian, assinou o comunicado e prometeu manter o mercado informado sobre os desdobramentos.

O RJ envolve, além da holding, subsidiárias como a Estrela Distribuidora, a Brinquemolde Licenciamento, a Editora Estrela Cultural, a Starcom Ltda., a Starcom do Nordeste e a JM Comércio e Indústria de Plásticos, além da Catu Comércio de Cosméticos.

Relembre os brinquedos da Estrela

A Estrela foi responsável por alguns dos brinquedos mais icônicos já produzidos no país, e muitos deles ainda estavam à venda no site da empresa até esta semana, com cashback de 10% e parcelamento em até seis vezes sem juros.

No universo das bonecas, a Susi é talvez o símbolo mais reconhecível da marca. Já a Fofolete, queridinha dos anos 1980 e 1990, seguia no catálogo em seis cores diferentes, vendida a R$ 34,99 a unidade.

Nos jogos de tabuleiro, a Estrela também deixou marca. O Detetive Retrô, Pula Pirata, Ferrorama, Cara a Cara, Combate e Batata Quente figuravam entre os mais vendidos da loja online, com preços entre R$ 69,99 e R$ 119,99.

O Banco Imobiliário com realidade aumentada, por R$ 159,99, tentava mostrar que a marca buscava se adaptar ao novo perfil do consumidor.