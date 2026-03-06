BBB 26: quem venceu a prova do líder? Disputa durou mais de 14h

Após mais de 14 horas de resistência, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach vencem a Prova do Líder em duplas.

Como foi a prova?

Um dos integrantes da dupla ficaria em uma extremidade do Provódromo, mantendo um botão pressionado continuamente. O dispositivo é bastante sensível, o que exigiu atenção constante durante toda a prova.

Enquanto isso, o parceiro permanece do outro lado segurando uma barra responsável por equilibrar um prato, que inicialmente estaria vazio. Na parte inferior da estrutura existe um imã que não pode tocar o chão em nenhum momento. Se o imã encostasse no solo, a dupla seria imediatamente eliminada da disputa.

Eliminados

Veja a ordem das duplas eliminadas durante a prova:

Ana Paula e Milena

Chaiany e Gabriela

Babu e Solange

Juliano e Samira

Marciele e Jordana

Breno e Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.