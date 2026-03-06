Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Pensando em desistir? Cowboy revela ter recebido informações externas

Participante contou a Jordana que um vídeo exibido durante a dinâmica do Anjo teria trazido um recado indireto sobre o jogo

BBB 26: brother afirmou que interpretou mensagem da família como sinal (Globo)

BBB 26: brother afirmou que interpretou mensagem da família como sinal (Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 14h54.

Tudo sobreBBB
Saiba mais

Uma conversa dentro da casa do BBB 26 na tarde da última quinta-feira, 5, gerou repercussão dentro e fora do reality. Após Alberto Cowboy afirmar que recebeu "informações" durante o recado da sua família no Almoço do Anjo.

O comentário foi feito em um papo com Jordana, quando o brother comentou o que entendeu do vídeo enviado por sua esposa.

Vai desistir?

Segundo Cowboy, a mensagem enviada por Priscilla Monroy, sua esposa, teria deixado claro para ele que o jogo estava perdido. O participante afirmou que o conteúdo do vídeo indicaria que não havia mais possibilidades de reverter sua situação no reality.

Ele afirmou que a suposta "mensagem" influenciou sua forma de enxergar o jogo e levantou a possibilidade de deixar o reality. Para o brother, o recado teria sido um sinal de que talvez não valha a pena continuar no programa naquele momento.

Esposa reagiu

No perfil oficial nas redes sociais, Priscila também se manifestou sobre o vídeo exibido ao participante no reality. Em tom de brincadeira, ela afirmou aos seguidores que fez o que estava ao seu alcance ao enviar a mensagem ao marido.

"Fiz o que pude com o vídeo do Anjo, agora é só velas, rezas e mantras", comentou a esposa.

Esposa de Cowboy comenta a fala do marido / Reprodução X

Esposa de Cowboy comenta a fala do marido / Reprodução X (antigo Twitter) (Reprodução X (antigo Twitter))

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quem venceu a prova do líder? Disputa durou mais de 14h

BBB 26: Alberto e Jonas vencem a Prova do Líder

BBB 26: cachorro de Samira vira sucesso nas redes e supera brother eliminado

BBB 26: que horas começa o programa?

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que Cuba 'vai cair muito em breve' e governo deseja negociar com os EUA

Negócios

As 5 perguntas que tiram o sono de qualquer CEO que pensa em crescimento financeiro

Tecnologia

Pesquisa diz que clientes da América Latina estão cada vez mais impacientes com pagamentos online

Esporte

Brasil x Panamá: CBF anuncia último amistoso em solo brasileiro antes da Copa