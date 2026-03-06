Pensando em desistir? Cowboy revela ter recebido informações externas

Uma conversa dentro da casa do BBB 26 na tarde da última quinta-feira, 5, gerou repercussão dentro e fora do reality. Após Alberto Cowboy afirmar que recebeu "informações" durante o recado da sua família no Almoço do Anjo.

O comentário foi feito em um papo com Jordana, quando o brother comentou o que entendeu do vídeo enviado por sua esposa.

Vai desistir?

Segundo Cowboy, a mensagem enviada por Priscilla Monroy, sua esposa, teria deixado claro para ele que o jogo estava perdido. O participante afirmou que o conteúdo do vídeo indicaria que não havia mais possibilidades de reverter sua situação no reality.

Ele afirmou que a suposta "mensagem" influenciou sua forma de enxergar o jogo e levantou a possibilidade de deixar o reality. Para o brother, o recado teria sido um sinal de que talvez não valha a pena continuar no programa naquele momento.

🚨Cowboy: "O 'Anjo' também me deu notícias." Jordana: "Você sentiu? Sobre o que você estava imaginando." Cowboy: "Tenho certeza. Deu notícias, sobre a minha preocupação. #BBB26 pic.twitter.com/IIip9L8mmv — Central Reality (@centralreality) March 5, 2026

Esposa reagiu

No perfil oficial nas redes sociais, Priscila também se manifestou sobre o vídeo exibido ao participante no reality. Em tom de brincadeira, ela afirmou aos seguidores que fez o que estava ao seu alcance ao enviar a mensagem ao marido.

"Fiz o que pude com o vídeo do Anjo, agora é só velas, rezas e mantras", comentou a esposa.

Esposa de Cowboy comenta a fala do marido / Reprodução X (antigo Twitter) (Reprodução X (antigo Twitter))

