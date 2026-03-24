BBB 26: quem saiu do programa?

O décimo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 24. O eliminado da vez foi Jonas. Ele recebeu 53,48% dos votos, enquanto Juliano e Gabriela, que também disputavam o Paredão, receberam 43,49% e 3,03% respectivamente.

Paredão

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Alberto Cowboy indicou Juliano, enquanto a casa votou em Jonas, que teve direito a um contragolpe e puxou Gabriela. Jordana já estava no Paredão, pela dinâmica "Triângulo de Risco".

Quem já foi eliminado?

Além de Jonas, outros oito brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu e Breno. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.