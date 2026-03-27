BBB 26: quem foi para o paredão nesta sexta-feira, 27?

O 11º Paredão do BBB 26 foi formado nesta sexta-feira, 27 de março. A Líder Ana Paula indicou Alberto Cowboy. A casa votou em Jordana e Leandro, e os dois foram emparedados.

Estavam imunes a Líder Ana Paula Renault e Solange Couto, imunizada pelo anjo autoimune.

Justificativa do Líder

A Líder Ana Paula justificou o voto em Alberto Cowboy dizendo que os dois sempre foram rivais no jogo.

Veja o momento:

Votos da casa

Samira votou em Jordana;

Leandro votou em Jordana;

Jordana votou em Juliano;

Juliano votou em Jordana;

Solange Couto votou em Milena;

Marciele votou em Juliano;

Milena votou em Jordana;

Alberto votou em Leandro;

Gabriela votou em Leandro;

Chaiany votou em Jordana.

Jordana foi a mais votada, com cinco votos. Leandro e Juliano empataram em segundo lugar, com dois votos. Ana Paula desempatou e mandou Leandro para o paredão.

Paredão

O décimo Paredão da edição foi formado entre Alberto, Jordana e Leandro. O público tem até domingo, 29, para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.