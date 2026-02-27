Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa

Edição dessa sexta-feira vai mostrar os acontecimentos da casa e a festa com a presença do cantor Dilsinho

BBB 26: Dilsinho vai comendar a festa dessa sexta-feira (Instagram/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06h51.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa sexta-feira, 27, deve começar por volta das 22h25.

Festa

O clima promete ser de muito pagode com a presença especial de Dilsinho, que trará ao palco sucessos como "O Que Eu Faço Agora?", "Refém", "Diferentão" e "Péssimo Negócio".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

