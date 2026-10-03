O que assistir na 50ª Mostra de Cinema de São Paulo: veja os destaques e ingressos

RESUMO ＋
A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, festival realizado na capital paulista, inicia sua 50ª edição em 15 de outubro, com 380 títulos de 93 países em 57 salas, espaços culturais e CEUs. A programação inclui vencedores de Cannes e Veneza, mais de 70 produções e coproduções brasileiras e filmes de mais de 20 países submetidos ao Oscar de 2027.
A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo inicia sua 50ª edição a partir do dia 15 de outubro. Na comemoração do meio século, a organização traz uma programação especial com 380 títulos de 93 países, exibidos em 57 salas de cinema, espaços culturais e CEUs espalhados pela cidade.
A abertura oficial, voltada para convidados, ocorre no dia 14 de outubro na Sala São Paulo, com a exibição do longa Tigre de Papel, de James Gray. Entre os destaques do festival, estão Fjord, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, e Mulher Desconhecida, vencedor do Leão de Ouro em Veneza. O festival exibe também obras premiadas nos festivais de Berlim, Locarno, Roterdã e Sundance, com títulos assinados por diretores como Ryûsuke Hamaguchi, Pawel Pawlikowski e Andrey Zvyagintsev.
A Mostra Brasil reúne mais de 70 produções e coproduções nacionais. Entre os destaques estão Feito Pipa (premiado em Berlim), London, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (vencedor do Leão Queer em Veneza), e A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias (premiado em Locarno). A seleção inclui ainda documentários dedicados a nomes da cultura brasileira, como Belchior, Fernanda Montenegro, Elza Soares, Ney Matogrosso, Chorão e Zé Celso.
Veja abaixo quais são os filmes que chegam à capital paulista no evento:
O que assistir na 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Festival de Veneza
- Mulher Desconhecida, de May el-Toukhy (Vencedor do Leão de Ouro e Coppa Volpi de Melhor Atriz)
- Amor Possível, de Lee Chang-dong (Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri e Prêmio Fipresci)
- Um Dia na Vida de Jo: Capítulo Fedra, de Jacqueline Lentzou (Melhor Direção na mostra Horizontes)
- A Casa do Vento, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu (Prêmio Luigi de Laurentiis de Estreia e Especial do Júri na mostra Horizontes)
- A Cor do Sol, de Xavier Tera (Prêmio Fipresci na mostra Horizontes)
- Às Vezes Sinto Tristeza, Outras Vezes Revolta, de Maria Aparicio (Melhor Direção na Jornada dos Autores e Autores Abaixo de 40)
- Por Dentro de Amir, de Amir Azizi (Melhor Direção na Jornada dos Autores)
- London, de Victor di Marco e Márcio Picoli (Vencedor do Leão Queer)
- Eklipse, de Manuel Wetscher (Menção honrosa de Fotografia em Autores Abaixo de 40)
- O Fogo que Você Carrega, de Edoardo De Angelis (Prêmio Francesco Pasinetti de Melhor Atriz para Vanessa Scalera)
- A Garota com a Leica, de Alina Marazzi (Prêmio Especial Pasinetti)
- Zoom In, Zoom Out, de Dong Jie (Prêmio Verona Club de Filme Mais Inovador na Semana da Crítica)
- Um Pouco de Esperança, de Ali Asgari
- Look Back, de Hirokazu Kore-eda
- Musk, de Alex Gibney
- Biografia de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás
- O Caminho para Jericó, de Amos Gitai
- Homem ao Mar, de Gael García Bernal
- Deixem-nos Passar, Caros Ancestrais, de Lav Diaz
Festival de Cannes
- Fjord, de Cristian Mungiu (Vencedor da Palma de Ouro e Prêmio Fipresci)
- Minotauro, de Andrey Zvyagintsev (Grande Prêmio do Júri)
- A Terra do Meu Pai, de Pawel Pawlikowski (Prêmio de Melhor Direção)
- O Sentido da Vida, de Ryûsuke Hamaguchi (Melhor Atriz para Virginie Efira e Tao Okamoto)
- A Aventura Sonhada, de Valeska Grisebach (Prêmio do Júri)
- Everytime, de Sandra Wollner (Vencedor da mostra Um Certo Olhar)
- Elefantes na Névoa, de Abinash Bikram Shah (Prêmio do Júri na mostra Um Certo Olhar)
- Iron Boy, de Louis Clichy (Prêmio Especial do Júri na mostra Um Certo Olhar)
- Eu Vejo Edifícios Caírem Como Raios, de Clio Barnard (Prêmio do Público na Quinzena de Cineastas)
- Rehearsals for a Revolution, de Pegah Ahangarani (Olho de Ouro de Melhor Documentário)
- Castelo de Lata, de Alexander Murphy (Prêmio Especial do Júri no Olho de Ouro)
- A Odisseia dos Dentes-de-leão, de Momoko Seto (Prêmio Fipresci na Semana da Crítica)
- O Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen
- O Samurai e o Prisioneiro, de Kiyoshi Kurosawa
- Aqui, de Tiago Guedes
- Clarissa, de Arie e Chuko Esiri
- Butterfly Jam, de Kantemir Balagov
- La Libertad Doble, de Lisandro Alonso
- Dora, de July Jung
- La Perra, de Dominga Sotomayor
- O Diário de uma Camareira, de Radu Jude
- Rochas Vermelhas, de Bruno Dumont
- Somos Alienígenas, de Kohei Kadowaki
Festival de Berlim
- Yo (O Amor É um Pássaro Rebelde), de Anna Fitch e Banker White (Urso de Prata de Contribuição Artística)
- Crônicas do Cerco, de Abdallah Alkhatib (Melhor Estreia na seção Perspectivas)
- Quem Matou Narciso?, de Marcelo Martinessi (Prêmio Fipresci na seção Panorama)
- Feito Pipa, de Allan Deberton (Urso de Cristal e Grande Prêmio do Júri na seção Geração Kplus)
- Chicas Tristes, de Fernanda Tovar (Urso de Cristal de Melhor Filme na seção Geração 14plus)
- Não Sou um Herói, de Rima Das (Menção Especial na seção Geração Kplus)
- Uma Família, de Mees Peijnenburg (Menção Especial do Júri Jovem na seção Geração 14plus)
- O Julgamento de Hein, de Kai Stänicke (Prêmio do Júri no Teddy Award)
- AnyMart, de Vários Diretores (Prêmio Fipresci na seção Forum)
- Sonhos do Rio, de Kristina Mikhailova (Prêmio do Júri Ecumênico na seção Forum)
- O Homem Mais Solitário da Cidade, de Tizza Covi e Rainer Frimmel (Menção Especial do Prêmio Guild Film)
- O Dia em que Ela Volta, de Hong Sang-soo
- Wolfram, de Warwich Thornton
- Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha, de Janaína Marques
- Se Eu Fosse Vivo... Vivia, de André Novais Oliveira
Festival de Locarno
- Aqui Não É o Seu Lugar, de Florin Șerban (Leopardo de Ouro e Europa Cinemas Label)
- A Margem do Rio, de Matheus Farias e Enock Carvalho (Prêmio Especial do Júri)
- Onde Repousar Meus Olhos, de Hong Sang-soo (Melhor Direção e Melhor Atuação para Kim Min-hee)
- A Violência de Ninguém, de Denis Côté (Menção Especial de Atuação e Júri Jovem)
- Revolucionárias Nunca Morrem, de Mohanad Yaqubi (Prêmio Especial do Júri CINE+OCS em Cineastas do Presente)
- Os Dias Livres, de Lucila Mariani (Menção Especial na seção Cineastas do Presente)
- Caçada Humana, de Wayne Wapeemukwa (Prêmio do Júri Jovem)
- Eu Raramente Acordo Sonhando, de Isabelle Stever (Prêmio do Júri Jovem)
- Até Lá, de Sarah Leonor (Menção Especial do Júri Jovem)
- Roterdã, Annecy e Sundance
- Variações Sobre um Tema, de Jason Jacobs e Devon Delmar (Prêmio Tigre em Roterdã)
- La Belle Année, de Angelica Ruffier (Prêmio Especial do Júri em Roterdã)
- Papel Coadjuvante, de Ana Urushadze (Prêmio Especial do Júri e Fipresci em Roterdã)
- Master, de Rezwan Shahriar Sumit (Prêmio Grande Tela em Roterdã)
- Eu Cresci uma Polegada Quando Meu Pai Morreu, de P. R. Monencillo Patindol (Prêmio NETPAC em Roterdã)
- A Violinista, de Ervin Han e Raúl Garcia (Melhor Filme no Festival de Annecy)
- Vergonha e Dinheiro, de Visar Morina (Grande Prêmio do Júri de Ficção Internacional em Sundance)
- O Intruso, de Louis Paxton (Prêmio NEXT Innovator em Sundance)
- Não Me Largue, de Myrsini Aristidou (Prêmio do Público de Ficção Internacional em Sundance)
- Aanikoobijigan, de Adam e Zach Khalil (Prêmio do Público NEXT em Sundance)
- Ha-Chan, De Volta à Dança!, de Josef Kubota Wladyka (Melhor Direção de Ficção Nacional em Sundance)
- Como se Divorciar Durante a Guerra, de Andrius Blaževičius (Melhor Direção de Ficção Internacional em Sundance)
- Quem Matou Alex Odeh?, de Jason Osder e William Lafi Youmans (Prêmio Especial do Júri em Sundance)
- Filipiñana, de Rafael Manuel (Prêmio Especial do Júri em Sundance)
- A História do Concreto, de John Wilson
- O Último Batedor de Carteiras, de Noah Segan
- American Doctor, de Poh Si Teng
- Era uma Vez no Harlem, de David e William Greaves
- Zi, de Kogonada
- Submetidos ao Oscar de Filme Internacional
- África do Sul: Variações sobre um Tema, de Jason Jacobs e Devon Delmar
- Alemanha: Everytime, de Sandra Wollner
- Argélia: Roqia, de Yanis Koussim
- Armênia: Na Terra de Arto, de Tamara Stepanyan
- Brasil: Feito Pipa, de Allan Deberton
- Bulgária: A Aventura Sonhada, de Valeska Grisebach
- Chipre: Não Me Largue, de Myrsini Aristidou
- Coreia do Sul: Amor Possível, de Lee Chang-dong
- Dinamarca: Mulher Desconhecida, de May el-Toukhy
- Filipinas: Filipiñana, de Rafael Manuel
- França: Minotauro, de Andrey Zvyagintsev
- Japão: O Sentido da Vida, de Ryûsuke Hamaguchi
- Lituânia: Como se Divorciar Durante a Guerra, de Andrius Blaževičius
- Líbano: Furies, de Rami Kodeih
- Macedônia do Norte: 17, de Kosara Mitić
- Nepal: Elefantes na Névoa, de Abinash Bikram Shah
- Paraguai: Quem Matou Narciso?, de Marcelo Martinessi
- Polônia: A Terra do Meu Pai, de Pawel Pawlikowski
- Romênia: Fjord, de Cristian Mungiu
- Venezuela: A Morte Não Tem Dono, de Jorge Thielen Armand
Mostra Brasil
Ficção e Destaques em Festivais
- Feito Pipa, de Allan Deberton
- London, de Victor Di Marco e Márcio Picoli
- A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias
- Funk, de Aly Muritiba (Menção Especial em Tribeca)
- Se Eu Fosse Vivo... Vivia, de André Novais Oliveira
- Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha, de Janaína Marques
- Isabel, de Gabe Klinger
- Yellow Cake, de Tiago Melo
- A Paixão Segundo G.H.B., de Gustavo Vinagre e Vinicius Couto
- Privadas de Suas Vidas, de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner
- Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins
- A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr.
- Pardo É Papel, de Alexis Zelensky
- Coração de Lona, de Tuca Siqueira
- Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão
- O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite
- Me Deixa Ser, de Viviane D'Avilla
- Jardim dos Silêncios, de Henrique Dantas
- Medley, de Ana Luiza Azevedo
- Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur
Biografias, Documentários e Personalidades
- 100 Dias, de Carlos Saldanha (sobre Amyr Klink)
- Alucinação, de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano (sobre Belchior)
- Cansei de Ser Galã, de Bento Marzo e Eduardo Ades (sobre Claudio Marzo)
- Di Cavalcanti, de Ana Carolina
- Elza, de Eryk Rocha (sobre Elza Soares)
- A Extraordinária Vida de Vera Valdez, de Fabio Meira (sobre Vera Valdez)
- Fernanda, de Pedro Waddington (sobre Ferxnanda Montenegro)
- Ney por Trás das Máscaras, de Esmir Filho (sobre Ney Matogrosso)
- Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?, de Hugo Prata e Felipe Novaes (sobre Chorão)
- Tribalistas: O Baú da Hora Fértil, de Dora Jobim
- Cavalcanti, de Jairo Neto e Graubi Garcia (sobre Alberto Cavalcanti)
- Zé, de Paulo Caldas (sobre Zé Celso Martinez Corrêa)
- Vitória da Paz, de Ricardo Calil, Dudu Levy e Fábio Gusmão
- Coproduções Internacionais do Brasil
- La Perra (Chile/Brasil), de Dominga Sotomayor (com Selton Mello)
- Elefantes na Névoa (Nepal/Brasil/França/Alemanha/Noruega), de Abinash Bikram Shah
- Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (México/Brasil/Dinamarca), de Bruno Santamaría Razo
- Glaxo (Argentina/Brasil), de Benjamín Naishtat
- Furies (Líbano/Brasil), de Rami Kodeih
- Quem Matou Narciso? (Paraguai/Brasil/Portugal/Alemanha/Espanha/França/Uruguai), de Marcelo Martinessi
Como comprar ingressos para a 50ª Mostra de SP
A compra de ingressos para a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo ocorre de forma híbrida — dividida entre trocas de credenciados (60%), vendas online de ingressos avulsos (ao menos 30%) e cota presencial nas bilheterias dos cinemas (ao menos 10%).
Ingressos avulsos e dinâmica de compra
A venda antecipada de ingressos avulsos abre no site oficial quatro dias antes de cada sessão. No dia da exibição, o público pode adquirir os bilhetes diretamente pelo aplicativo oficial da Mostra (conforme a disponibilidade) ou presencialmente nas bilheterias dos cinemas parceiros, que reservam uma cota diária. O cancelamento pode ser feito com até 4 horas de antecedência do horário da sessão.
- Segunda a quinta-feira: R$ 26,00 (inteira) | R$ 13,00 (meia)
- Sexta a domingo: R$ 32,00 (inteira) | R$ 16,00 (meia)
Para evitar filas virtuais infrutíferas e falhas no pagamento por falta de assentos, o sistema da ticketeira Velox realiza a reserva automática do ingresso assim que o cliente seleciona a vaga, antes da etapa de pagamento. Caso a sessão esteja esgotada, a plataforma avisa o usuário imediatamente e bloqueia novas tentativas.
'Perguntas frequentes'
Quando começa a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo? ＋
A 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa em 15 de outubro. O festival terá 380 títulos de 93 países, exibidos em 57 salas de cinema, espaços culturais e CEUs da capital paulista.
Como será a abertura da 50ª Mostra de Cinema de São Paulo? ＋
A abertura oficial para convidados ocorre em 14 de outubro, na Sala São Paulo. A sessão terá a exibição de Tigre de Papel, longa-metragem dirigido por James Gray.
Quais filmes premiados estão na Mostra de Cinema de São Paulo? ＋
Entre os destaques estão Fjord, de Cristian Mungiu, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e Mulher Desconhecida, de May el-Toukhy, vencedor do Leão de Ouro em Veneza. A seleção também reúne obras premiadas nos festivais de Berlim, Locarno, Roterdã e Sundance.
Quais produções brasileiras participam da 50ª Mostra de Cinema? ＋
A Mostra Brasil reúne mais de 70 produções e coproduções nacionais, como Feito Pipa, de Allan Deberton, London, de Victor Di Marco e Márcio Picoli, e A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias. A seleção também inclui documentários sobre Belchior, Fernanda Montenegro, Elza Soares, Ney Matogrosso, Chorão e Zé Celso.
Como comprar ingressos para a 50ª Mostra de Cinema de São Paulo? ＋
A venda antecipada de ingressos avulsos abre no site oficial quatro dias antes de cada sessão. No dia da exibição, os bilhetes ficam disponíveis no aplicativo oficial da Mostra, conforme a disponibilidade, e nas bilheterias dos cinemas parceiros.
Quanto custam os ingressos da Mostra de Cinema de São Paulo? ＋
De segunda a quinta-feira, os ingressos custam R$ 26 a inteira e R$ 13 a meia-entrada. De sexta-feira a domingo, os preços são de R$ 32 a inteira e R$ 16 a meia-entrada.