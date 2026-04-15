Ana Paula, Jordana ou Juliano? Enquete mostra quem deve sair neste paredão do BBB 26

17º Paredão: Ana Paula, Jordana e Juliano Floss se enfrentam para ver quem continua no programa (Gshow/Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 15 de abril de 2026 às 06h30.
Nesta terça-feira, 14, foi formado o 17º Paredão do Big Brother Brasil 26, após a eliminação de Gabriela.
O líder Leandro Boneco indicou Jordana diretamente à berlinda. Na votação aberta da casa, Ana Paula Renault foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Juliano Floss para completar o paredão.
A eliminação vai acontecer na noite de quinta-feira, 16.
O levantamento da 01h desta quarta-feira, 15, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra que Jordana deve deixar o BBB 26 na quinta-feira.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 5,63% x Jordana 48,36% x Juliano Floss 46,02%
YouTube: Ana Paula Renault 6,14% x Jordana 55,27% x Juliano Floss 39,05%
X (Twitter): Ana Paula Renault 1,74% x Jordana 73,38% x Juliano Floss 24,88%
Instagram: Ana Paula Renault 1,75% x Jordana 75,75% x Juliano Floss 22,50%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,21% x Jordana 68,13% x Juliano Floss 28,81%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 62,20%, seguida por Juliano Floss, com 33,97%, e Ana Paula Renault, com 3,93%.
O levantamento soma 1.786.439 votos.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.