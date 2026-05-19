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Quem é Jonathan Andic, preso suspeito na morte do pai, fundador da Mango

Caso inicialmente tratado como acidente foi reaberto após inconsistências no depoimento do filho, segundo polícia catalã

Caso Mango: prisão de Jonathan Andic reacende investigação sobre morte de Isak Andic em trilha na Espanha. (Lluis GENE / AFP via Getty Images)

Caso Mango: prisão de Jonathan Andic reacende investigação sobre morte de Isak Andic em trilha na Espanha. (Lluis GENE / AFP via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11h15.

Jonathan Andic foi preso nesta terça-feira, 19, em Barcelona, sob suspeita de envolvimento na morte do pai, Isak Andic, fundador da rede de varejo de moda Mango.

O caso, que aconteceu em 14 de dezembro de 2024, em uma trilha nas montanhas de Montserrat, chegou a ser tratado como acidente e foi arquivado em janeiro de 2025 por falta de provas.

A investigação foi reaberta em outubro ano passado depois de a polícia identificar inconsistências no depoimento de Jonathan, incluindo divergências sobre o trajeto e a dinâmica da queda. Na época, o filho passou de testemulha para suspeito.

A principal suspeita, segundo a investigação, é a de que Isak Andic tenha sido empurrado de uma altura de cerca de 150 metros durante a caminhada, o que levou à morte do empresário, aos 71 anos.

Nesta terça-feira, Jonathan, de 45 anos, foi detido em sua residência e levado ao tribunal de Martorell para interrogatório. Ele nega envolvimento no caso.

Até o momento, a Mango não se pronunciou oficialmente sobre a prisão.

Quem é Jonathan Andic

Jonathan Andic é o filho mais velho de Isak Andic e um dos três herdeiros do grupo familiar. Ele nasceu em 1981 e tem duas irmãs, Judith e Sarah.

Formado em Comunicação Audiovisual nos Estados Unidos, também estudou gestão e finanças em programas executivos na Espanha.

Entrou na Mango em 2005, onde atuou nas áreas de design e gestão criativa. Em 2007, assumiu a liderança da linha masculina Mango Man, responsável por expandir a marca em mercados internacionais.

Em 2014, chegou a ser nomeado CEO da empresa, mas perdeu o posto em meio a dificuldades financeiras do grupo.

Nos anos seguintes, passou a atuar mais na estrutura do conselho e na gestão de ativos da família. Em 2025, deixou funções executivas na operação da marca.

Atualmente, ele é vice-presidente do conselho da Mango.

"Ao longo de sua trajetória na empresa, suas responsabilidades também incluíram a supervisão dos departamentos de comunicação e imagem e de design de interiores do grupo Mango", afirma seu perfil no site oficial da marca.

Isak Andic e a construção do império da moda

Isak Andic nasceu em Istambul, em 1953, e se mudou ainda jovem para a Espanha. Em 1984, fundou a Mango em Barcelona, começando com uma única loja e um conceito de moda feminina acessível com forte identidade visual.

Ao longo das décadas, a empresa se expandiu internacionalmente e se consolidou como uma das principais concorrentes da Inditex, dona da Zara.

Isak Andic morreu aos 71 anos e deixou uma fortuna estimada em 4,5 bilhões de euros, segundo o Financial Times. O controle do grupo permanece dividido entre os herdeiros e estruturas familiares.

Da crise à retomada da Mango

Em 2016, a Mango enfrentava uma crise financeira relevante, com dívida de 618 milhões de euros e prejuízo de 61 milhões de euros. A empresa passou por reestruturação profunda nos anos seguintes.

Com mudanças na gestão e foco em produto e eficiência operacional, o grupo voltou ao crescimento.

Em 2025, a receita chegou a cerca de 3,76 bilhões de euros, com lucro líquido de 242 milhões de euros e dívida reduzida para 78 milhões de euros. A empresa também ampliou sua presença global, com quase 3 mil pontos de venda em mais de 120 países.

A meta da companhia é alcançar receita acima de 4 bilhões de euros até 2026.

Herança e estrutura de controle da família Andic

Após a morte de Isak Andic, os três filhos — Jonathan, Judith e Sarah — passaram a dividir a participação na estrutura de holdings familiares.

Jonathan era o mais envolvido na operação da empresa ao longo dos anos, especialmente na expansão da linha masculina. As irmãs atuam em estruturas de gestão patrimonial e conselhos ligados ao grupo familiar.

Atualmente, o controle da Mango segue concentrado majoritariamente na família Andic, com participação minoritária de executivos ligados à reestruturação da companhia.

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