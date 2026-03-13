BBB 26: quem é o líder da semana?

(gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 13 de março de 2026 às 06h47.
A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Alberto como o novo Líder do reality show.
O desafio foi feito em trios, e os participantes precisam encontrar aparelhos que somavam pontos positivos (+50) enquanto evitam os que subtraem do saldo inicial de 100 pontos.
Marciele não integrou nenhum trio e ficou de fora da Prova do Líder.
Breno, Leandro e Solange Couto: 185 pontos
Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss: 204 pontos
Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana: 221 pontos
Na final, Alberto, Jonas e Jordana disputaram uma nova fase que consagrou Cowboy mais uma vez como Líder da semana.
Alberto Cowboy venceu a #ProvaDoLíder! 👑
Os participantes que estão no VIP da semana:
Os brothers que ficaram na Xepa da semana:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.