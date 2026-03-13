Pop

BBB 26: quem é o líder da semana?

Desafio foi feito em trios, e os participantes precisam encontrar aparelhos que somavam pontos positivos (+50) enquanto evitam os que subtraem do saldo inicial de 100 pontos

(gshow/Reprodução)

(gshow/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 13 de março de 2026 às 06h47.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Alberto como o novo Líder do reality show.

Como foi a prova?

O desafio foi feito em trios, e os participantes precisam encontrar aparelhos que somavam pontos positivos (+50) enquanto evitam os que subtraem do saldo inicial de 100 pontos.

Marciele não integrou nenhum trio e ficou de fora da Prova do Líder.

Trios

  • Breno, Leandro e Solange Couto: 185 pontos 

  • Chaiany, Gabriela e Samira: 219 pontos

  • Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss: 204 pontos

  • Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana: 221 pontos

Na final, Alberto, Jonas e Jordana disputaram uma nova fase que consagrou Cowboy mais uma vez como Líder da semana.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Jonas;
  • Marciele;
  • Jordana;
  • Gabriela.

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Juliano
  • Ana Paula
  • Milena
  • Chaiany
  • Samira
  • Leandro
  • Solange
  • Breno

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

