BBB 26: quem é o alvo do líder Alberto Cowboy para o Paredão

Durante a festa da madrugada deste sábado, 21, o Líder Alberto Cowboy antecipou possíveis movimentos para a formação do próximo Paredão no BBB 26.

Em conversa com Jordana, Jonas Sulzbach e Marciele, o participante afirmou que não pretende seguir uma indicação considerada “óbvia”.

Na sequência, revelou que Juliano Floss está entre suas principais opções de voto. O nome foi reforçado por outros participantes do grupo durante o diálogo.

Jordana afirmou que faria a mesma escolha caso estivesse na liderança. Marciele também citou Juliano como alvo em um possível Contragolpe, caso seja indicada pela casa.

Movimentos antecipam formação do Paredão

A conversa ocorre antes da votação deste domingo, 22, que terá dinâmica com direito a Contragolpe do participante mais votado.

Além disso, o participante Leandro Boneco já está no Paredão após a dinâmica realizada na sexta-feira, dentro do chamado Triângulo de Risco.

A indicação do Líder e os votos da casa devem definir os próximos emparedados.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.