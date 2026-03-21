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BBB 26: Alberto Cowboy vai indicar Ana Paula? Resposta surpreende

Alberto Cowboy articula votos e evita indicação considerada previsível

(Gshow/Reprodução)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 09h45.

O líder Alberto Cowboy não deve seguir uma indicação óbvia no Big Brother Brasil 26.

Durante conversa na madrugada deste sábado, 21, com Jordana, Jonas Sulzbach e Marciele, o participante sinalizou que pretende adotar uma estratégia diferente na formação do próximo Paredão.

Entre os nomes avaliados, Juliano Floss aparece como uma das principais opções de voto. A escolha também foi mencionada por outros integrantes do grupo.

Jordana afirmou que tomaria a mesma decisão se estivesse na liderança. Marciele, por sua vez, indicou que poderia escolher Juliano em um possível Contragolpe, caso seja votada.

Definição do Paredão

A movimentação ocorre antes da votação deste domingo, 22, que terá dinâmica com direito a Contragolpe do participante mais votado pela casa.

O participante Leandro Boneco já está no Paredão após dinâmica realizada na sexta-feira, dentro do chamado Triângulo de Risco.

A indicação do líder e os votos dos demais participantes devem completar a formação da berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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