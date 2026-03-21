BBB 26: Alberto Cowboy vai indicar Ana Paula? Resposta surpreende

O líder Alberto Cowboy não deve seguir uma indicação óbvia no Big Brother Brasil 26.
Durante conversa na madrugada deste sábado, 21, com Jordana, Jonas Sulzbach e Marciele, o participante sinalizou que pretende adotar uma estratégia diferente na formação do próximo Paredão.
Entre os nomes avaliados, Juliano Floss aparece como uma das principais opções de voto. A escolha também foi mencionada por outros integrantes do grupo.
Jordana afirmou que tomaria a mesma decisão se estivesse na liderança. Marciele, por sua vez, indicou que poderia escolher Juliano em um possível Contragolpe, caso seja votada.
Definição do Paredão
A movimentação ocorre antes da votação deste domingo, 22, que terá dinâmica com direito a Contragolpe do participante mais votado pela casa.
O participante Leandro Boneco já está no Paredão após dinâmica realizada na sexta-feira, dentro do chamado Triângulo de Risco.
A indicação do líder e os votos dos demais participantes devem completar a formação da berlinda.