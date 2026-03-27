BBB 26: Alberto Cowboy é o alvo de Ana Paula Renault no Paredão

Líder aponta Alberto Cowboy como alvo principal e prepara plano alternativo em caso de imunidade

Da Redação
Publicado em 27 de março de 2026 às 08h58.

Ana Paula Renault já sabe quem será seu alvo no Paredão no BBB 26: Alberto Cowboy.

Na madrugada desta sexta-feira, 27, a Líder afirmou a aliados que pretende indicar o empresário, caso ele não esteja imune após a dinâmica do Anjo.

Em conversa com Juliano Floss, Milena e Samira, a mineira foi direta. “A minha indicação é Humberto, é óbvio. Não teria outra”, disse, referindo-se a Cowboy.

A possibilidade de imunidade, no entanto, pode alterar o plano. Milena questionou quem seria o alvo alternativo caso Cowboy não pudesse ser votado.

Ana Paula citou outros nomes no jogo. “Ou a Jordana... mas você sabe que o jogo da Chaiany para mim é muito perigoso”, afirmou.

Mesmo diante de cenários adversos, a Líder indicou que mantém uma estratégia de risco. “Para mim, é arriscar, tudo ou nada”, declarou.

Como foi a prova?

Organizada em fases, a Prova Betano teve início com uma quebra-cabeça que classificou os três participantes que juntassem os quatro "B" na primeira fileira do tabuleiro.

Alberto, Ana Paula e Leandro disputaram a final da prova, que na primeira fase consistia em escolher números e somar os pontos que esses números exibiam. Já na segunda fase, os brothers tiveram que escolher números para multiplicar os valores que tinham alcançado na rodada anterior. Ana Paula venceu a última fase e se consagrou o líder da semana pela terceiera vez consecutiva.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Ana Paula
  • Milena
  • Samira
  • Juliano

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Alberto
  • Jordana
  • Marciele
  • Chaiany
  • Gabriela
  • Solange
  • Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

