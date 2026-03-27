BBB 26: Alberto Cowboy é o alvo de Ana Paula Renault no Paredão

(Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 08h58.
Ana Paula Renault já sabe quem será seu alvo no Paredão no BBB 26: Alberto Cowboy.
Na madrugada desta sexta-feira, 27, a Líder afirmou a aliados que pretende indicar o empresário, caso ele não esteja imune após a dinâmica do Anjo.
Em conversa com Juliano Floss, Milena e Samira, a mineira foi direta. “A minha indicação é Humberto, é óbvio. Não teria outra”, disse, referindo-se a Cowboy.
A possibilidade de imunidade, no entanto, pode alterar o plano. Milena questionou quem seria o alvo alternativo caso Cowboy não pudesse ser votado.
Ana Paula citou outros nomes no jogo. “Ou a Jordana... mas você sabe que o jogo da Chaiany para mim é muito perigoso”, afirmou.
Mesmo diante de cenários adversos, a Líder indicou que mantém uma estratégia de risco. “Para mim, é arriscar, tudo ou nada”, declarou.
Organizada em fases, a Prova Betano teve início com uma quebra-cabeça que classificou os três participantes que juntassem os quatro "B" na primeira fileira do tabuleiro.
Alberto, Ana Paula e Leandro disputaram a final da prova, que na primeira fase consistia em escolher números e somar os pontos que esses números exibiam. Já na segunda fase, os brothers tiveram que escolher números para multiplicar os valores que tinham alcançado na rodada anterior. Ana Paula venceu a última fase e se consagrou o líder da semana pela terceiera vez consecutiva.
