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BBB 26: quem Alberto Cowboy deve indicar ao Paredão?

Alberto Cowboy articula indicação e movimenta aliados antes da formação do Paredão

Alberto Cowboy / Reprodução TV Globo (Globo)

Alberto Cowboy / Reprodução TV Globo (Globo)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 10h05.

O líder Alberto Cowboy não pretende seguir uma indicação considerada óbvia no BBB 26.

Durante conversa na madrugada deste sábado, 21, com Jordana, Jonas Sulzbach e Marciele, o participante antecipou possíveis estratégias para a formação do próximo Paredão.

Entre os nomes discutidos, Juliano Floss aparece como uma das principais opções de voto. A escolha foi reforçada por outros integrantes do grupo.

Jordana afirmou que adotaria a mesma indicação caso estivesse na liderança. Marciele também citou Juliano como possível alvo em um eventual Contragolpe, caso seja votada pela casa.

Definição do Paredão

A articulação ocorre antes da votação deste domingo, 22, que terá dinâmica com direito a Contragolpe do participante mais votado.

O participante Leandro Boneco já está no Paredão após dinâmica realizada na sexta-feira, dentro do chamado Triângulo de Risco.

A indicação do líder e os votos dos participantes devem completar a formação da berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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