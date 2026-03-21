BBB 26: deu ruim? Entenda briga de Ana Paula Renault e Milena

A relação entre Milena e Ana Paula entrou em ruptura no BBB 26 após uma discussão na tarde de sexta-feira, 20, dentro da casa.

O conflito teve início com um comentário de Milena sobre o vestido que Ana Paula havia recusado usar na festa. Em tom de deboche, a participante sugeriu que a colega utilizasse uma “burca”, o que foi interpretado como desrespeito.

Ana Paula reagiu imediatamente e afirmou que não considerou a fala uma brincadeira. Durante a discussão, ela relembrou que Milena já havia criticado figurinos anteriormente, ampliando o tom do confronto.

A troca de falas evoluiu para um embate direto. Milena declarou que não tinha medo da colega, enquanto Ana Paula respondeu que seria melhor que tivesse. O momento marcou o ponto mais intenso da discussão.

Discussão envolve outros participantes

O conflito ganhou novos contornos com a entrada de Jonas Sulzbach na conversa, o que contribuiu para elevar a tensão entre os participantes.

Após o embate inicial, Milena continuou comentando o episódio com outras sisters, o que levou a um novo confronto direto com Ana Paula.

O episódio ampliou a divisão entre os grupos dentro da casa e expôs um cenário de desgaste entre participantes que antes atuavam de forma alinhada.

Conflito já vinha sendo construído

A discussão não ocorreu de forma isolada. Nos dias anteriores, a relação entre as duas já apresentava sinais de desgaste.

Após o Paredão realizado em 17 de março, que resultou na eliminação de Breno, divergências estratégicas começaram a surgir.

A troca de cama feita por Ana Paula, sem aviso prévio, foi interpretada por Milena como um movimento de afastamento no jogo. A situação gerou incômodo e contribuiu para o aumento da tensão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.