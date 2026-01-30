Pop

Ainda vem mais por aí: Big Fone vai tocar mais duas vezes no BBB 26

Dinâmica do Big Fone movimenta a casa mais vigiada do Brasil com mais duas chamadas programadas

BBB 26: Semana do BBB 26 ainda reserva mais dois Big Fones (Divulgação Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17h53.

O Big Fone voltou a ser destaque nessa semana no Big Brother Brasil 26, com quatro chamadas programadas. No ao vivo, Tadeu Schmidt explicou que o primeiro Big Fone, atendido por Breno, vetaria algum brother de todas as provas da edição. Já os participantes que atendessem aos outros três Big Fones teriam que mandar, em consenso, alguém para o Paredão.

Duas das ligações já foram, a de Breno, na quinta-feira, 29, e a segunda, que aconteceu hoje, atendida por Babu Santana às 7h.

A terceira chamada será durante o programa ao vivo, na noite dessa sexta-feira, durante a edição na TV Globo, após a novela Três Graças.

No ao vivo de sábado, 31, o Big Fone tocará de novo, também durante o ao vivo.

Paredão

Assim que o último telefone tocar, os três brothers que atenderam terão que ir ao Confessário e indicar o primeiro emparedado da semana.

O Paredão será definido por completo no domingo, 1º de fevereiro, após o Fantástico. A Líder Maxiane vai indicar um participante direto para a berlinda, enquanto a casa vai emparedar os dois mais votados.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay, é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

