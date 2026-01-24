BBB 26: que horas começa o programa hoje?

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição desse sábado deve começar por volta das 22h25.

Festa

Pedro Sampaio e Kelly Key serão as atrações musicais da grande festa desse sábado. O DJ retorna ao reality com um repertório de sucessos como “Sequência Feiticeira” e “Galopa”, enquanto Kelly Key se apresenta pela primeira vez no palco do programa, resgatando clássicos como “Baba” e “Cachorrinho”.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.