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BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Prova do Anjo e Paredão

Edição desta sexta-feira vai mostrar quem venceu a Prova do Anjo e formar mais um paredão no ao vivo

BBB 26: Novo paredão será formado no programa ao vivo (Globo/ Fábio Rocha)

BBB 26: Novo paredão será formado no programa ao vivo (Globo/ Fábio Rocha)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de março de 2026 às 06h00.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

A edição desta sexta-feira, 27, deve começar por volta das 22h25.

Prova do Anjo

A edição desta sexta-feira vai exibir Prova do Anjo, que nessa semana será autoimune. Além disso, o tradicional “presente do Anjo” foi retirado, reduzindo o poder estratégico dessa vitória.

Formação de Paredão

No mesmo dia, o paredão será formado sem grandes intervalos. O Líder indica um participante diretamente, enquanto a casa vota e define os outros dois emparedados. O resultado é um paredão triplo formado de maneira mais direta, sem etapas extras.

Outra mudança relevante é o fim da Prova Bate e Volta. Com isso, quem for indicado ao paredão não terá mais uma chance de escapar, o que aumenta o peso de cada decisão dentro da casa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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