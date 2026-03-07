BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Anjo' e festa

BBB 26: Anjo e Monstro vão mandar um brother para o Paredão (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 7 de março de 2026 às 06h48.
O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.
A edição deste sábado, 7, deve começar por volta das 22h25.
A edição desse sábado vai mostrar a Prova do Anjo da semana, uma das dinâmicas mais disputadas. A prova define quem garante o colar da imunidade e o poder de interferir diretamente na formação do Paredão.
Nessa semana, o Anjo e o participante que receber o Castigo do Monstro terão que, em consenso, mandar um brother para o Paredão. Caso eles não cheguem a um acordo, os dois estarão na berlinda.
Alberto Cowboy foi o último vencedor da Prova do Anjo:
Festa
A cantora Ivete Sangalo comandará a festa de sábado do Big Brother Brasil. A cantora teve alta do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de uma cirurgia no rosto — a artista sofreu uma queda e teve cortes na face após sofrer uma síncope vasovagal.
A baiana levará à casa mais vigiada do Brasil um repertório cheio de hits do momento, como Vampirinha, às clássicas canções que embalam muitos carnavais.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.