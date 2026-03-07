Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Anjo' e festa

Edição ao vivo desse sábado terá um emparedado, indicado pelo Anjo e pelo Monstro

BBB 26: Anjo e Monstro vão mandar um brother para o Paredão (TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 7 de março de 2026 às 06h48.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

A edição deste sábado, 7, deve começar por volta das 22h25.

Prova do Anjo

A edição desse sábado vai mostrar a Prova do Anjo da semana, uma das dinâmicas mais disputadas. A prova define quem garante o colar da imunidade e o poder de interferir diretamente na formação do Paredão.

Nessa semana, o Anjo e o participante que receber o Castigo do Monstro terão que, em consenso, mandar um brother para o Paredão. Caso eles não cheguem a um acordo, os dois estarão na berlinda.

Alberto Cowboy foi o último vencedor da Prova do Anjo:

Festa

A cantora Ivete Sangalo comandará a festa de sábado do Big Brother Brasil. A cantora teve alta do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de uma cirurgia no rosto  a artista sofreu uma queda e teve cortes na face após sofrer uma síncope vasovagal.

A baiana levará à casa mais vigiada do Brasil um repertório cheio de hits do momento, como Vampirinha, às clássicas canções que embalam muitos carnavais.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

