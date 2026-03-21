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BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Anjo' e brother emparedado

Edição vai mostrar a Prova do Anjo e colocará um brother no Paredão

BBB 26: Dinâmica e Prova do Anjo vão agitar o sábado no reality (TV Globo)

BBB 26: Dinâmica e Prova do Anjo vão agitar o sábado no reality (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 05h50.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

A edição deste sábado, 21, deve começar por volta das 22h25.

Prova do Anjo

A edição desse sábado vai mostrar a terceira Prova do Anjo do programa, uma das dinâmicas mais aguardadas da semana. A disputa define quem garante o colar da imunidade e o poder de interferir diretamente na formação do Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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