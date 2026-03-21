BBB 26 tem prova e disputa que muda Paredão hoje

O BBB 26 realiza neste sábado, 21, uma dinâmica que pode alterar diretamente a formação do próximo Paredão.

Durante o dia, os participantes disputam a Prova do Anjo, que garante poder de imunização na votação de domingo.

À noite, o programa ao vivo traz uma etapa decisiva. O participante que foi colocado na berlinda na sexta-feira entra em uma nova disputa.

O resultado pode mudar o rumo do jogo. O emparedado pode se salvar e indicar outro participante ao Paredão ou permanecer na berlinda.

A dinâmica interfere diretamente na configuração da votação, que será concluída no domingo, 22, com a formação do Paredão triplo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.