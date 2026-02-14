BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa e Prova do Anjo

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição desse sábado, 14, deve começar por volta das 22h25.

Prova do Anjo

A edição desse sábado vai mostrar a quinta Prova do Anjo do programa, uma das dinâmicas mais aguardadas da semana. A disputa define quem garante o colar da imunidade e o poder de interferir diretamente na formação do Paredão.

Festa

Simone Mendes será a atração musical da festa do BBB 26 neste sábado, chegando para animar os participantes com um repertório cheio de sucessos do sertanejo como “Erro Gostoso”, “P do Pecado” e “Dois Tristes”, que devem fazer os brothers e sisters cantarem e interagirem durante a celebração na casa mais vigiada do Brasil.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.