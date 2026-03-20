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BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Festa

Edição dessa sexta-feira vai mostrar a festa da semana, com a participação de Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Léo Foguete

BBB 26: Festa da semana será na sexta-feira (Reprodução/Gshow )

BBB 26: Festa da semana será na sexta-feira (Reprodução/Gshow )

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de março de 2026 às 05h48.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa sexta-feira, 20, deve começar por volta das 22h25.

Festa

O clima promete ser de muito forró com Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Léo Foguete, que sobem ao palco para animar os brothers com hits como “Eu gosto assim”, “Coladin” e “Cópia Proibida”.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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