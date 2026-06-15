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Nasdaq dispara 3% com alívio geopolítico e rali das ações de tecnologia

A SpaceX avança mais de 10% nesta segunda, 15, e amplia os ganhos após estrear na Nasdaq com alta de 19% na última sexta-feira, 12

Nasdaq: índice avançava 2,88%, aos 26.634,95 pontos (Divulgação / Getty Images)

Nasdaq: índice avançava 2,88%, aos 26.634,95 pontos (Divulgação / Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 14h26.

As bolsas de Nova York operam em forte alta nesta segunda-feira, 15, impulsionadas pelo aumento do apetite por risco após o anúncio de um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio. O movimento beneficia principalmente as empresas de tecnologia, levando o Nasdaq a liderar os ganhos entre os principais índices americanos.

Às 13h48 (horário de Brasília), o Nasdaq avançava 2,88%, aos 26.634,95 pontos. No mesmo horário, o S&P 500 subia 1,84%, enquanto o Dow Jones registrava alta de 1,34%.

O otimismo dos investidores ocorre após os Estados Unidos e o Irã assinarem eletronicamente, no domingo, 14, um memorando de entendimento que estabelece uma estrutura para futuras negociações. A cerimônia formal de assinatura está prevista para sexta-feira, 19.

Segundo autoridades americanas, o acordo também abre caminho para a reabertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

A perspectiva de normalização gradual do tráfego marítimo na região derrubou os preços do petróleo, ampliando a procura por ativos de maior risco. Para estrategistas do JP Morgan, um acordo definitivo entre Washington e Teerã pode servir como catalisador para uma retomada mais ampla do apetite por risco nos mercados acionários, com destaque para o setor de tecnologia.

Fabricantes de chips e infraestrutura de IA lideram em Nasdaq

O avanço do Nasdaq é puxado principalmente pelas fabricantes de chips e empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial.

O ETF iShares Semiconductor (SOXX) subia mais de 4% e renovava máximas históricas. Entre os destaques, Western Digital avançava mais de 15%, enquanto Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) e Seagate Technology registravam ganhos superiores a 8%.

Também apresentavam fortes altas Intel, Microchip Technology, Lam Research e Qualcomm, todas com valorização acima de 5%.

As chamadas "sete magníficas" da tecnologia também sustentavam o movimento positivo. Meta Platforms avançava mais de 4%, Amazon ganhava mais de 3%, enquanto Alphabet subia mais de 2%. Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla também operavam no campo positivo.

A queda superior a 5% do petróleo ainda favorecia companhias aéreas e operadoras de cruzeiros, setores que se beneficiam da perspectiva de redução dos custos com combustível. United Airlines e Carnival avançavam mais de 5%, enquanto Delta Air Lines, American Airlines e Norwegian Cruise Line registravam ganhos acima de 4%.

SpaceX mantém embalo após estreia histórica

Outro destaque do pregão é a SpaceX (SPCX), que continua atraindo investidores após sua estreia na Nasdaq na última sexta-feira, 12.

Antes mesmo da abertura, SpaceX, APA e United Airlines estavam entre as ações que apresentavam movimentos antes da abertura do merca. No caso da companhia de Musk, os papéis subiam 5% enquanto a empresa se preparava para seu segundo dia de negociação na segunda-feira. A SpaceX, em sua estreia na Nasdaq na sexta-feira, teve uma alta de 19% em relação ao preço de seu IPO de US$ 135 por ação.

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) movimentou US$ 75 bilhões e registrou demanda superior a quatro vezes a oferta disponível.

Por volta das 13h30, elas mantinham a alta com avanço de mais de 10%, a US$ 178,67.

Analistas apontam que o desempenho das ações sugere interesse de investidores de longo prazo, em vez de um movimento especulativo de curto prazo, contribuindo para a continuidade da valorização dos papéis.

Enquanto tecnologia, companhias aéreas e empresas ligadas a criptomoedas lideram os ganhos, o setor de energia segue na direção oposta. A queda do petróleo pressiona ações como Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum e APA Corp, que registram perdas expressivas nesta sessão.

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