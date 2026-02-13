Pop

BBB 26: que horas começa o programa hoje?

Edição dessa sexta-feira vai mostrar tudo o que rolou na Prova do Líder de resistência

BBB 26: segunda Prova do Líder de resistência acontece nessa sexta (Globo/ Divulgação)

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h00.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa sexta-feira, 13, deve começar por volta das 22h25.

Prova do Líder

O programa dessa sexta-feira vai mostrar quem continua na disputa pela Prova do Líder, que é de resistência.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

