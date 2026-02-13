Pop

BBB 26: Prova do Líder completa 6 horas; veja quem está na disputa

Dinâmica de resistência do BBB 26 já teve cinco saídas; Leandro Boneco foi eliminado na rodada 27

Prova do Líder: prova da semana é de resistência (Gshow/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h15.

A 5ª Prova do Líder de resistência completou seis horas na manhã desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Até o momento, 12 participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória.

Cinco brothers e sisters já deixaram a prova. Três desistiram e dois foram eliminados por um confinado durante uma rodada eliminatória.

O último eliminado foi Leandro Boneco, produtor musical de 35 anos. Ele foi escolhido por Maxiane na rodada 27.

Regras para fase final e desempate

Antes do encerramento do programa ao vivo, Tadeu Schmidt explicou a dinâmica prevista para quando restarem apenas três participantes na disputa.

Segundo o apresentador, a mecânica dos dados será encerrada nessa etapa. Cada jogador permanecerá em sua posição enquanto as plataformas continuarão girando.

Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, haverá uma dinâmica de desempate para definir o novo Líder.

Cada participante receberá fichas e fará lançamentos da plataforma giratória em direção a uma mesa de jogos com pontuações aleatórias. Todos jogarão da mesma plataforma.

Quem obtiver a maior pontuação elimina um adversário. O último participante restante será o novo Líder do BBB 26.

Quem continua na prova?

  1. Maxiane
  2. Samira
  3. Jonas
  4. Juliano
  5. Jordana
  6. Milena
  7. Breno
  8. Marciele
  9. Marcelo
  10. Babu
  11. Cowboy
  12. Gabriela

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

