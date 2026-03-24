BBB 26: quantos participantes ainda restam no programa?

O Big Brother Brasil 26 começa a entrar em sua fase mais estratégica e imprevisível. Após semanas de eliminações, reviravoltas e mudanças de alianças, o reality agora conta com apenas 11 participantes na disputa pelo prêmio.

Ainda seguem no jogo: Ana Paula, Milena, Juliano, Samira, Jordana, Marciele, Solange, Leandro, Alberto, Gabriela e Chaiany. Com o número reduzido de competidores, cada decisão passa a ter um peso maior, e erros pequenos podem custar caro.

Marciele está invicta

Entre os nomes que permanecem na casa, um destaque chama atenção de forma inevitável. Marciele conseguiu atravessar toda essa fase do programa sem enfrentar sequer um paredão. Em um jogo marcado por exposição constante e conflitos, esse feito levanta questionamentos sobre sua estratégia e posicionamento dentro da casa.

'Semana turbo' vai começar

Mas esse número não vai durar até terça-feira que vem, já que a partir de hoje o programa entra em "Semana Turbo", dinâmica da reta final que acelera o jogo, com mais Provas do Líder, votações e eliminações. Veja como será:

Após a eliminação desta terça-feira, 24, o programa ainda terá a última Festa do Líder na quarta, 25. Em seguida, uma nova Prova do Líder acontece na quinta, 26, com a formação do Paredão marcada para sexta, 27 e a eliminação prevista para domingo, 29.

No domingo, logo após a segunda saída da semana, o "top 10" entram em uma nova Prova do Líder e, em seguida, encaram mais uma formação de Paredão. O desfecho dessa berlinda fica para terça-feira, 31. O BBB 26 tem previsão para acabar no dia 21 de abril de 2026.

24/03 : Resultado do 10º Paredão;

: Resultado do 10º Paredão; 25/03 : Última Festa do Líder;

: Última Festa do Líder; 26/03 : Prova do Líder;

: Prova do Líder; 27/03 : Prova do Anjo e formação do 11º Paredão;

: Prova do Anjo e formação do 11º Paredão; 29/03 : Resultado do 11º Paredão, Prova do Líder e formação do 12º Paredão;

: Resultado do 11º Paredão, Prova do Líder e formação do 12º Paredão; 31/03: Resultado do 12º Paredão.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.