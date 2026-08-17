Por que a montanha-russa mais antiga do Beto Carrero vai fechar — e quando será a última volta

Uma montanha-russa pode continuar de pé por décadas. O desafio é saber até quando faz sentido manter uma estrutura antiga em operação, especialmente quando manutenção, conforto e certificações começam a pesar na conta.

É esse o ponto em que chegou a Star Mountain, a montanha-russa mais antiga do Beto Carrero World.

Inaugurada em 1994, a atração será aposentada em 13 de setembro de 2026, depois de 32 anos de operação e cerca de 35 milhões de passageiros.

O fechamento acontece porque a atração está próxima do limite operacional definido pelo parque e porque manter a estrutura por mais tempo exigiria cuidados cada vez maiores.

Ao mesmo tempo, o terreno onde ela está instalada será usado para uma nova área temática, parte do plano de expansão do Beto Carrero. A atração ainda não foi divulgada, mas será infantil.

“Chega uma hora que ela chega muito próximo ao limite. Tem uma hora que os cuidados teriam que ser muito, muito, muito grandes”, diz Alex Murad, CEO do Beto Carrero World. “A gente não quer ter uma atração que não tenha um selo homologado.”

A saída da Star Mountain abre espaço para uma nova área voltada ao público familiar. O projeto ainda não foi anunciado em detalhes, mas Murad afirma que será maior do que a área da Galinha Pintadinha e que atrações já estão contratadas.

Por que a Star Mountain vai fechar

A decisão passa, primeiro, pela idade da estrutura.

A Star Mountain foi inaugurada em 1994. Fabricada pela Vekoma, empresa holandesa especializada em montanhas-russas, ela tem 22 metros de altura, 730 metros de percurso, velocidade máxima de 60 km/h e dois loopings.

Em mais de três décadas, a tecnologia usada na fabricação de montanhas-russas mudou.

Segundo Murad, trilhos de atrações antigas eram produzidos com processos mais artesanais. Hoje, o desenho é feito em computador e a fabricação passa por máquinas com maior precisão.

Essa mudança afeta principalmente a suavidade do percurso. A idade também aumenta a necessidade de inspeções e manutenção.

Segundo o CEO, o parque acompanha certificações internacionais e recebeu recomendação para encerrar o ciclo da atração.

“Foi aconselhado para a gente: ‘Alex, está na hora’. Eles vêm acompanhando ela desde o começo e a gente chegou à conclusão de que ela precisa se aposentar”, afirma.

Por que o Beto Carrero não fez um retrofit na Star Mountain

A comparação mais direta é com a Fire Whip.

Enquanto a Star será aposentada, a Fire Whip passou por um retrofit, processo de modernização de uma estrutura existente, que custou mais de 24 milhões de reais.

O projeto incluiu a troca dos 502 metros de trilhos, além da atualização de sistemas eletrônicos, sensores e freios.

Segundo Murad, a diferença está no estágio de vida das duas atrações.

“A Star é mais velhinha, então ela tem que se aposentar. A Fire ainda vai passar por isso e vai ficar por muito mais tempo”, diz.

Na Fire Whip, o parque identificou que a troca dos trilhos e dos sistemas poderia prolongar a vida útil da atração sem alterar sua proposta.

Parque do Beto Carrero World (Leandro Fonseca /Exame)

“Ela tem o mesmo nível de adrenalina, só que não tem o nível de tripidação”, diz Murad. “A gente fez um retrofit geral na parte eletrônica, de freio, de sensores. Então ela vem como se fosse uma montanha nova.”

A Fire Whip volta a funcionar em setembro.

O que vai entrar no lugar da Star Mountain

O fechamento resolve também uma questão de espaço.

A Star Mountain será retirada do local onde funciona atualmente, e o terreno será usado na expansão do parque. “Ela vai sair dali porque ali a gente vai ter uma grande expansão”, diz Murad.

O Beto Carrero ainda não revelou qual propriedade intelectual, marca ou personagem dará nome à nova área.

Murad afirma, porém, que ela será maior do que a área da Galinha Pintadinha, terá foco familiar e já está em desenvolvimento.

“Vai ser uma área temática maior que a da Galinha e muito bem estruturada. Todas as coisas já estão contratadas, a coisa já está andando”, diz.

O projeto faz parte de um plano de 2 bilhões de reais em investimentos no Beto Carrero. Segundo Murad, 1 bilhão de reais será destinado ao parque e outro 1 bilhão de reais a hotéis e estruturas ligadas ao destino.

A retirada de uma montanha-russa histórica também ajuda a revelar para onde o Beto Carrero quer crescer.

O parque pretende ampliar a quantidade de atrações voltadas para crianças e famílias.

Uma das novas áreas é a da Galinha Pintadinha, que recebeu investimento de 50 milhões de reais.

Outra será construída no terreno hoje ocupado pela Star Mountain. O parque também desenvolve uma área do Bob Esponja.

“Nosso foco é esse”, diz Murad. “Meu pai sempre falava para trazer a família, não ser um parque de adolescentes que as famílias mandam para lá.”

Quando será a última volta da Star Mountain

A Star Mountain fará sua despedida oficial em 13 de setembro.

O parque pretende realizar uma ação especial para marcar o encerramento da atração.

Até lá, a montanha-russa seguirá recebendo visitantes dentro dos limites operacionais definidos pelo Beto Carrero.

A despedida encerra um ciclo iniciado em 1994. Segundo Murad, aproximadamente 35 milhões de pessoas já andaram na Star Mountain desde a inauguração.

“Todo mundo tem uma história”, diz. “Durante muitos anos, ela foi a cara do Beto Carrero.”